Нижегородское «Русское поле» запустило комплекс «Верхополье» за 2,3 млрд рублей

Агрохолдинг «Русское поле» (Нижегородская область) 9 декабря официально запустил в работу птицеводческий комплекс, который будет производить 16,7 тыс. т мяса бройлера в год. Комплекс расположен около деревни Верхополье в Вачском муниципальном округе.

Объем инвестиций в проект составил 2,3 млрд руб. Финансовым партнером проекта стал банк «ВТБ». При строительстве «Русское поле» использовало программы льготного финансирования при поддержке федерального и областного бюджетов.

Всего в «Верополье» построено 18 цехов для выращивания птицы на 40 тыс. кв м. Запуск площадки позволит на 20% увеличить уровень самообеспеченности Нижегородской области куриным мясом уже в 2026 году.

Андрей Репин