В Ярославской области на ремонт кровель малоэтажек выделят 150 млн рублей

В 2026 году региональному фонду содействия капремонту выделят 150 млн руб. в качестве субсидии на капремонт кровель в малоэтажных многоквартирных домах (МКД). Об этом сообщили в пресс-службе областной думы по итогам комитета по ЖКХ и энергетике, на котором рассматривали поправки к проекту бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Очень рад, что губернатор Михаил Евраев и правительство поддержали нашу поправку, внесенную депутатами фракции "Единая Россия". В том году мы также депутатской поправкой выделяли средства на эти цели. Около 200 млн руб. было освоено. Субсидия фонду капремонта на 2026 год составит 150 млн руб. Да, это меньше. Но самое главное, что мы этим вопросом продолжаем заниматься и движение идет»,— прокомментировал председатель комитета Андрей Щенников.

Вместе с тем депутаты поддержали поправки в бюджет, внесенные губернатором. Так, 89 млн руб. выделят областному водоканалу на ремонт очистных сооружений, 59 млн руб. — на возведение канализационной сети в Данилове.

Бюджет на 2026 и плановые 2027-2028 годы был принят в ноябре в первом чтении. Во втором чтении проект вместе с поправками рассмотрят 15 декабря на заседании облдумы.

Алла Чижова