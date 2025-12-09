Школьный эксперимент с оценками за поведение продлили до конца учебного года

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил «Интерфаксу», что эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение будет продлен до конца года в ряде школ семи российских регионов. Он добавил, что решение о введении такой отметки во всех школах будет приниматься в апреле 2026 года.

Эксперимент по оцениванию поведения школьников стартовал 1 сентября 2025 года. Участие в нем принимают 84 образовательные организации из Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. Школам дали право выбрать форму оценивания из трех предложенных: первая — «зачет / незачет», вторая — «образцовое / удовлетворительное / неудовлетворительное», третья — стандартная пятибалльная система.

Выставляет оценку классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с учеником, и администрации школы. Эксперимент затронул учеников 1-8-х классов. Предполагается, что после его завершения такую оценку будут выставлять всем ученикам, в том числе в аттестат.

Полина Мотызлевская