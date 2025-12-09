Нижегородский студент отдал мошенникам 1,7 млн рублей в мешке для обуви

В Нижнем Новгороде 18-летний студент лишил родителей 1,67 млн руб., положив деньги в мешок для обуви и отдав его мошенникам. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, злоумышленники по телефону убедили первокурсника, что нужно передать сбережения семьи курьеру, чтобы якобы отменить сомнительную операцию и «задекларировать» деньги. Только спустя время студент понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева