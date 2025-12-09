В Башкирии законодательно определят цели и задачи технологической политики

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем заседании рассмотрят проект закона «О технологической политике в Республике Башкортостан», который «создает правовые условия для обеспечения технологического суверенитета через внедрение отечественных инноваций», отмечает пресс-служба республиканского парламента.

Документ «закрепляет возможность применения мер стимулирования — от налоговых льгот и поддержки в освоении зарубежных рынков до помощи в защите прав на результаты интеллектуальной деятельности», подчеркивает председатель Курултая Константин Толкачев. По его словам, региональный закон «обеспечит реализацию на территории республики федерального закона о технологической политике», по сути, являющийся «инструментом для перевода экономики на новую технологическую основу».

Общефедеральная стратегия — не просто поддержка инноваций, а целенаправленная политика «по замещению иностранных технологий отечественными аналогами в критически важных отраслях», отметил спикер парламента. По его мнению, принятие закона позволит компаниям республики участвовать в национальных проектах технологического суверенитета и получать господдержку на этапах от научной идеи до серийного производства.

Майя Иванова