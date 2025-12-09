В ноябре в Башкирии банки отказали в розничном кредите 82% желающих

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в Башкирии в ноябре составила 82,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 4,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем по России этот показатель составил 82,6%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1 п. п.

Наибольшие доли отказов на розничные кредиты в регионах в прошлом месяце были отмечены в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях, а также в Алтайском крае (83,8%) и Иркутской области (83,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 79,9% и 80,1% соответственно.

Наибольшая динамика роста доли отказов по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Москве (+6,8 п.п.), Красноярском крае (+6,4 п.п.), Санкт-Петербурге (+6,2 п.п.), а также в Самарской (+6,1 п.п.) и Московской (+5,9 п.п.) областях.

Олег Вахитов