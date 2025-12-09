Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославском округе майнеры похитили электроэнергию на 11,1 млн рублей

В Ярославском округе возбуждено два уголовных дела по фактам хищения электроэнергии на общую сумму 11,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Специалисты филиала в ноябре текущего года выявили в деревне Подвязное случай безучетного потребления электроэнергии на сумму 8,2 млн руб.

В том же месяце сотрудники «Ярэнерго» нашли майнинговую ферму в СНТ «Красный Кустарь». Для сокрытия незаконно подключенной к сетям фермы мошенники построили забор, огородили постройку с оборудованием и перекрыли общественную дорогу. Сумма нанесенного энергокомпании ущерба составила 2,9 млн руб.

Уголовные дела возбуждены по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Алла Чижова

Новости компаний Все