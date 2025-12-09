В Ярославском округе майнеры похитили электроэнергию на 11,1 млн рублей

В Ярославском округе возбуждено два уголовных дела по фактам хищения электроэнергии на общую сумму 11,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Специалисты филиала в ноябре текущего года выявили в деревне Подвязное случай безучетного потребления электроэнергии на сумму 8,2 млн руб.

В том же месяце сотрудники «Ярэнерго» нашли майнинговую ферму в СНТ «Красный Кустарь». Для сокрытия незаконно подключенной к сетям фермы мошенники построили забор, огородили постройку с оборудованием и перекрыли общественную дорогу. Сумма нанесенного энергокомпании ущерба составила 2,9 млн руб.

Уголовные дела возбуждены по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Алла Чижова