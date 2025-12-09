Пермские предприятия отрицают долги перед столичной компанией, которая намерена добиваться их банкротства

Представители ООО «Кама» и ООО «Камский кабель» заявили, что у обществ нет задолженности перед московским «Гермес Регион». Ранее последнее направило уведомления о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве прикамских компаний. Указанная информация размещена на «Федресурсе».

«Камский кабель» действительно сотрудничал с ООО «Гермес Регион» определенный период времени, сообщили в пермской компании. «Оснований для взыскания с “Камского кабеля” каких-либо средств, а тем более для обращения в суд с заявлением о банкротстве не имеется»,— пояснили в ООО. Также в обществе отметили, что «Камский кабель» связался с публикатором, который подтвердил отсутствие задолженности и незамедлительно опубликовал на ФедРесурсе сообщение об аннулировании ранее размещенного намерения.

В ООО «Кама» (управляет ЦБК в Краснокамске) уточнили, что действительно сотрудничают с компанией «Гермес Регион» по договору организации перевозки с 2024 года. «Кредиторской задолженности перед компанией нет: все выставленные перевозчиком накладные были оплачены в полном объеме. Исковых требований в адрес “Камы” не поступало»,— рассказали в ООО «Кама».

С октября по декабрь текущего года ООО «Гермес Регион» заявило о намерении обанкротить более 25 столичных и региональных компаний. Так, соответствующее уведомление поступило в адрес крупного дистрибьютора овощей и фруктов ООО «Эко-Культура-Трейд», чья выручка достигает более 43 млрд руб. Признаки несостоятельности столичная компания усмотрела и у краснодарской винодельни «Поместье Голубицкое».

ООО «Гермес Регион» действует в Москве с 2019 года и занимается автомобильными грузоперевозками. Бенефициаром компании указан Александр Алехов. В 2024 году организация получила 2,8 млн руб. чистой прибыли при выручке 4,6 млрд руб.