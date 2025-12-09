Умер итальянский певец Сандро Джакоббе

Итальянский певец Сандро Джакоббе умер в возрасте 75 лет, сообщает издание Il Sole 24 Ore со ссылкой на близкий к семье артиста источник. Издание отмечает, что более десяти лет Сандро Джакоббе болел раком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сандро Джакоббе

Фото: Angelo Deligio / Mondadori / Getty Images Сандро Джакоббе

Фото: Angelo Deligio / Mondadori / Getty Images

Певец умер 5 декабря в своем доме недалеко от Генуи. 14 декабря ему должно было исполниться 76 лет. В мае прошлого года Сандро Джакоббе рассказал в эфире передачи Verissimo, что врачи обнаружили у него рак простаты в 2015 году. У артиста остались жена Марина Перони, сыновья Андреа и Алессандро и двое внуков.

За всю свою карьеру Сандро Джакоббе выпустил около двадцати альбомов. Он стал известен песнями в жанре романтических баллад. Наибольшую популярность ему принесли произведения «Signora mia» и «Gli occhi di tua madre» — они несколько месяцев возглавляли национальные и зарубежные хит-парады в 1970-х и 1980-х годах. «Signora mia» стала саундтреком к фильму Лины Вертмюллер «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе».

В Сан-Сальваторе-ди-Когорно Сандро Джакоббе играл за футбольную команду муниципалитета. В 1981 году певец выступил одним из основателей благотворительной «Сборной певцов». Он провел более 300 матчей и позднее стал тренером.