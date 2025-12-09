В Самарской области наркодилер осужден за нападение на сотрудника ГУФСИН

Мужчина, осужденный за незаконный оборот наркотиков в Самарской области, получил дополнительный срок. Он признан виновным в нападении на сотрудника ГУФСИН. Приговор вынесен по ч. 2 ст. 321 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Новокуйбышевска.

Установлено, что в феврале 2025 года во время обыска осужденный не согласился с действиями сотрудника уголовно-исполнительной системы и напал на него. Фигурант дела толкнул потерпевшего в спину и схватил за бронежилет. Суд приговорил наркодилера к двум годам колонии строгого режима.

Георгий Портнов