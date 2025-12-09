Жители Троицка Челябинской области не одобрили памятник «Семья солдата СВО»

Администрация Троицка Челябинской области подвела итоги голосования по вопросу установки памятника «Семья солдата СВО». Большинство горожан высказалась против, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Официальная страница администрации Троицка Челябинской области во «ВКонтакте»

Памятник предложил безвозмездно передать городу скульптор Александр Тимофеев. Глава Троицка Дмитрий Гатов поддержал его и инициировал опрос среди местных жителей. Арт-объект планировали установить у дома №2 по улице имени В. И. Ленина. Но против памятника проголосовали 68,4% респондентов (2637 человек), за — 31,6% (1218).

Судя по комментариям троичан в соцсетях, саму идею установки монумента они одобряют, но не авторства Александра Тимофеева.

«Вообще мы не против установления памятника воинам СВО, но покрасивее»,— высказала мнение одна из горожанок под публикацией мэрии.

«Просто памятник там не к месту. И еще не в обиду автору, но его создание требует доработки. Вглядитесь в лица данной скульптуры, особенно ребенка. Нет души в этой скульптуре»,— комментирует другая жительница Троицка.

В мэрии сообщили, что результаты голосования будут учтены «при дальнейшей работе над городскими общественными пространствами».