Спрос на внедорожники с пробегом в Башкирии вырос на 3,8%
По данным «Авито Авто», в Башкирии в сентябре-ноябре спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее популярными марками стали LADA, Toyota, Hyundai, Nissan и Kia. Среди моделей лидерами продаж стали LADA 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Renault Duster и Kia Sportage.
Наибольший рост спроса зафиксирован на автомобили марок Hyundai (+33,7%), Mazda (+30,3%), Lexus (+28%), Toyota (+16,1%) и Volkswagen (+11,4%). Особенно востребованными стали Hyundai Tucson (+63,9%), Mazda CX-5 (+38%) и Skoda Yeti (+37,3%).
Также увеличился спрос на Toyota RAV4 (+30%), Toyota Land Cruiser Prado (+26,3%) и Hyundai Creta (+26,3%). Более чем на 10% вырос спрос на Renault Kaptur (+22,6%), Volkswagen Tiguan (+22,1%), Hyundai Santa Fe (+18,5%) и Hyundai ix35 (+10,9%).