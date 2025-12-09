Жительница Озерска отдала мошенникам 5 млн рублей наследственных сбережений

Следователи УМВД России по Озерску возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Местная жительница передала злоумышленникам 5,2 млн руб. после звонка от «курьера цветов», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением в полицию обратилась 18-летняя жительница Озерска. По ее словам, на следующий день после дня рождения позвонил человек, представившийся курьером, и попросил назвать смс-код для подтверждения доставки цветов. Вскоре на связь вышли «сотрудники силовых структур». Они сообщили, что с помощью персональных данных девушки в пользу недружественного государства переводят крупную сумму денег, и ей грозит уголовное преследование. Под давлением горожанка сняла со своего вклада 2,4 млн руб. под предлогом покупки автомобиля и передала курьеру. Спустя время последний получил от девушки еще 1,6 млн руб. с другого вклада. Через несколько дней она отдала оставшиеся 1,2 млн руб. Все деньги являлись сбережениями, переданными по наследству.

Чтобы горожанка начала доверять мошенникам, они использовали несколько методов. Так, с ней общались по видеосвязи в форме и на фоне государственной символики, передавали фальшивые документы, строго регламентировали процесс передачи денег, включая запрет на разговор с курьером. Кроме того, в схему пытались вовлечь бабушку потерпевшей: требовали забрать ее документы, телефон и карты, а также выехать в другой город якобы для защиты сбережений. Осознание произошедшего пришло к девушке после разговора с родственницей.

Виталина Ярховска