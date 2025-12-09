Претенденты на пост главы Чердыни представят свои программы 15 декабря

В конкурсе на должность главы Чердынского округа будут участвовать действующая глава территории Анна Батагова (на фото) и начальник отдела территориального развития администрации округа Любовь Бурдоленко. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение сегодня приняла конкурсная комиссия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Анна Батагова

Свои программы развития округа кандидаты на пост главы представят на заседании местной думы 15 декабря, по итогам которого депутаты изберут главу территории.

Анна Батагова возглавляет Чердынский округ с 12 декабря 2020 года, срок ее полномочий составляет пять лет.