Претенденты на пост главы Чердыни представят свои программы 15 декабря

В конкурсе на должность главы Чердынского округа будут участвовать действующая глава территории Анна Батагова (на фото) и начальник отдела территориального развития администрации округа Любовь Бурдоленко. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение сегодня приняла конкурсная комиссия. 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Свои программы развития округа кандидаты на пост главы представят на заседании местной думы 15 декабря, по итогам которого депутаты изберут главу территории.

Анна Батагова возглавляет Чердынский округ с 12 декабря 2020 года, срок ее полномочий составляет пять лет.