В Башкирии выявили более 3,5 тысячи коррупционных нарушений

С начала года прокуратура Башкирии выявила более 3,5 тыс. нарушений коррупционного характера. Для их устранения ведомство внесло более 1 тыс. представлений, а также 1,6 тыс. раз заявляла протест на незаконные, по его мнению, правовые акты. Другие правоохранительные органы при координации прокуратуры выявили более 1 тыс. преступлений коррупционной направленности, из которых около 600 связаны со взяточничеством.

Кроме того, сообщает пресс-служба прокуратуры, в республике зафиксировано более 1,1 тыс. случаев укрытия сведения о доходах, имуществе и банковских счетах. По инициативе прокуроров около 1,2 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а 24 чиновников уволены со службы из-за утраты доверия. «Прокуроры вскрыли многочисленные случаи конфликта интересов и личной заинтересованности при реализации предоставленных полномочий»,— говорится в пресс-релизе.

Что касается юридических лиц, то семь из них оштрафованы на общую сумму 33,5 млн руб. за предложение, обещание или передачу незаконного вознаграждения (ст. 19.28 КоАП РФ). Прокуратура привлекла к административной ответственности 74 организации и должностных лица из-за нарушений порядка приема на работу бывших служащих (ст. 19.29 КоАП РФ).

Для погашения ущерба, нанесенного коррупционными преступлениями, прокуратура совместно с другими правоохранительными органами арестовала имущество на общую сумму более 500 млн руб.

В этом году в отношении 232 человек, в том числе восьми чиновников, обвиняемых в коррупционных преступлениях, суды вынесли обвинительные приговоры, в том числе приговорив к реальным срокам лишения свободы 30 из них. У 79 человек конфискованы предметы взяток на сумму более 40 млн руб.

Майя Иванова