ГК Prime Development стала лауреатом премии «Лидеры жилищного строительства РБ – 2025»

5 декабря в рамках Международной недели бизнеса, которая проходила в Уфе в конгресс-холле Торатау, состоялся финал второй региональной премии «Лидеры жилищного строительства Республики Башкортостан». В этом году лучшие из лучших в отрасли соревновались в 16 основных и 7 специальных номинациях. Проекты соискателей оценивались по следующим критериям: новизна и концепция проекта, благоустройство, архитектура, планировочные решения. В состав жюри вошли представители экспертного сообщества, профильных органов государственной власти, архитекторы, специалисты в области градостроительства.

Фото: предоставлено ООО "ПРО.КВАДРАТ"

Группа компаний Prime Development, которая по итогам премии 2024 года удостоилась звания «Девелопер года», вышла в финал сразу в 8 номинациях. Жюри отметило ее объекты бизнес- и премиум-класса, выделило среди остальных конкурсантов сразу два комплекса апартаментов, заинтересовалось концепцией Клубного поселка 8 марта Village. Партнерский проект – готовый комплекс The Prime – получил высокую оценку судей по 3 параметрам: устройство детских площадок, паркинга и мест общего пользования.

В итоге Группа компаний одержала победу в двух номинациях: ЖК Никольская collection был признан лучшим жилым комплексом премиум-класса, а ЖК The Prime получил награду за лучший интерьер общественных пространств.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), ГК Prime Development четвертый месяц подряд сохраняет позиции в тройке лидеров Башкортостана по объемам текущего строительства. На данный момент в портфеле девелопера 14 комплексов, из которых два уже введены в эксплуатацию. К слову, и Iremel Tower, и The Prime были сданы на год раньше срока.

