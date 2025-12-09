В трех городах Кузбасса ввели режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введен на территории Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого района Кемеровской области. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

В Кемерове режим «черного неба» объявлен до вечера 10 декабря, в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе — до 18:00 11 декабря.

На период действия режима НМУ предприятиям рекомендуется сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По данным Западно-Сибирского УГМС, в Кузбассе в ближайшие сутки температура воздуха опустится ниже 33 градусов, местами до минус 38.

Александра Стрелкова