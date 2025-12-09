«Кортрос» получил разрешение на строительство I очереди жилья в микрорайоне ДКЖ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», ГК «Кортрос» получила разрешение на строительство первого этапа первой очереди проекта КРТ микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) в Дзержинском районе. Первый этап подразумевает возведение двух жилых домов ансамбля «Ультима-Сити». Разрешение выдано на основании положительных заключений госэкспертизы проектной документации.

Общая площадь обоих зданий составляет более 36,7 тыс. кв. м, количество квартир — 423 общей площадью 17,7 тыс. кв. м. Оба дома включают помещения общественного назначения, а также подземные паркинги. Проект реализуется на участках 8,5 тыс. кв. м.

По данным «Ъ-Прикамье», основная идея визуального облика «Ультима-Сити» выстроена вокруг темы железной дороги. Среди элементов: скругленные формы фасадов, ритмичная структура, напоминающая рельсы, и серая палитра.

Для жителей и гостей квартала будут доступны три благоустроенных общественных пространства: «Сад открытий», сквер Кормщикова и «Рельсовый сквер».

Напомним, группа компаний «Кортрос» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, создадут более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется также расселить и снести аварийные дома. В августе стало известно, что приступить к возведению жилья в микрорайоне девелопер рассчитывает в 2025 году.