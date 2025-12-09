В Оренбургской области глава сельсовета отправлен в отставку в связи с утратой доверия

По итогам рассмотрения прокурорского представления глава Мартыновского сельского совета отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По информации надзорного ведомства, в 2023-2024 гг глава Мартыновского сельского совета заключал договоры на очистку улиц муниципального образования от снега с родственниками своей супруги. При этом заказчик не принял меры для урегулирования возникшего конфликта интересов.

В связи с этим прокурор внес представление председателю представительного органа сельсовета.

Руфия Кутляева