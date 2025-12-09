«Пермэнергосбыт» пока не планирует инвестировать в строительство электрозаправок в регионе

«Пермэнергосбыт» решил отложить планы по строительству электрозаправок. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» сообщил генеральный директор компании Игорь Шершаков. Он отметил, планы по строительству электрозарядных станций компания рассматривала 3-4 года назад.

«Львиная доля владельцев электромобилей — жители частных домов. У них нет проблем с заправкой. Появляются и многоквартирные жилые комплексы со встроенными заправками в подземных гаражах. Зарядка на электрозаправке требует минимум 20-30 минут времени, ее стоимость – от 15 до 27 рублей за киловатт-час. То есть в 3-4 раза выше тарифа населения. Для некоторых покупателей электрокаров это становится неприятным открытием», — пояснил господин Шершаков. Он уточнил, что препятствием для развития данного вида транспорта также является отсутствие полностью отечественного электромобиля. Исходя из этого, можно предположить, что такой вид транспорта останется экзотикой для россиян как минимум в ближайшие пять лет. Скорее на массовость претендуют гибриды, которые могут использовать два вида топлива – электроэнергию и бензин. Словом, как и многие другие компании, сегодня наш приоритет – развитие уже действующих проектов с понятными среднесрочными перспективами», — рассказал энергетик.