Собянин: оплатить проезд по биометрии можно на всех турникетах метро и МЦК

Оплата по биометрии теперь доступна на всех турникетах метро и МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что из-за растущего спроса на такой способ оплаты турникеты с биометрией планируют установить на всех станциях МЦД до конца 2026 года.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Оплатить проезд по биометрии можно также на причалах регулярного речного транспорта, нескольких станциях МЦД и в «Аэроэкспрессе». Господин Собянин подчеркнул, что система безопасна и защищена от внешнего вмешательства. «Все данные пользователей надежно зашифрованы. Это полностью российская разработка»,— написал мэр города.

По словам Сергея Собянина, с момента запуска оплаты по биометрии в октябре 2021 года к сервису уже подключились почти 700 тыс. пользователей. В октябре замммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что проезд по биометрии оплатили более 177 млн раз.