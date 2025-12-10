Банки России. Регулятивный капитал*

|
|№
|Банк
|Регулятивный капитал (млн руб.)
|Достаточность регулятивного капитала (Н1.0)
|1
|ПАО «Сбербанк»
|7360741
|12,76%
|2
|Банк ВТБ (ПАО)
|2236136
|9,65%
|3
|Банк ГПБ (АО)
|1579945
|11,02%
|4
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|1083604
|11,33%
|5
|ПАО «Промсвязьбанк»
|773964
|11,53%
|6
|АО «Райффайзенбанк»
|683536
|31,44%
|7
|АО «Россельхозбанк»
|573783
|12,38%
|8
|АО «ТБанк»
|560835
|11,55%
|9
|ПАО «Совкомбанк»
|431434
|9,84%
|10
|АО «Банк ДОМ.РФ»
|383394
|11,78%
|11
|АО «ЮниКредит Банк»
|344313
|80,98%
|12
|ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
|340109
|10,32%
|13
|АО «БМ-Банк»
|297374
|22,56%
|14
|ПАО «Банк Санкт-Петербург»
|203738
|21,22%
|15
|«Банк ВБРР» (АО)
|186585
|11,37%
|16
|АО «АБ РОССИЯ»
|135315
|11,11%
|17
|АО «КБ Ситибанк»
|132526
|136,87%
|18
|АО «АКБ НОВИКОМБАНК»
|126664
|13,67%
|19
|ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
|110892
|13,84%
|20
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|106619
|13,70%
|21
|ПАО «МТС-Банк»
|102549
|11,30%
|22
|НКО НКЦ (АО)
|99271
|—
|23
|«АКБ ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
|98316
|35,46%
|24
|АО «ОТП Банк»
|92263
|12,64%
|25
|АО «Экспобанк»
|62303
|15,87%
|26
|ООО «Вайлдберриз Банк»
|59108
|100,98%
|27
|АО «Банк Интеза»
|54943
|146,02%
|28
|«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» АО
|54525
|148,17%
|29
|ООО «ОЗОН Банк»
|53580
|36,73%
|30
|АО «АКБ ЦентроКредит»
|52874
|21,27%
|31
|«АКБ Абсолют Банк» (ПАО)
|48610
|14,85%
|32
|АО «Почта Банк»
|47365
|13,23%
|33
|АКБ «НРБанк» (АО)
|47308
|22,14%
|34
|АО «РОСЭКСИМБАНК»
|43383
|29,69%
|35
|«ТКБ БАНК» ПАО
|42061
|13,22%
|36
|АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»
|41126
|310,12%
|37
|НКО АО НРД
|39692
|—
|38
|ПАО «АКБ Металлинвестбанк»
|39560
|12,66%
|39
|«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
|38557
|13,98%
|40
|ПАО «Банк ЗЕНИТ»
|37833
|13,53%
|41
|АО «Банк Аверс»
|35957
|31,03%
|42
|ООО «Дойче Банк»
|35224
|181,74%
|43
|АО «Авто Финанс Банк»
|34747
|16,06%
|44
|АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
|30942
|15,22%
|45
|АО «Яндекс Банк»
|30894
|14,11%
|46
|КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
|30762
|14,51%
|47
|ООО «Банк Точка»
|30672
|21,76%
|48
|АО «Мидзухо Банк (Москва)»
|30065
|421,47%
|49
|АО «СМБСР Банк»
|29109
|251,36%
|50
|«КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
|28068
|49,56%
|51
|АО «Банк Русский Стандарт»
|25933
|11,61%
|52
|«БНП ПАРИБА БАНК» АО
|24023
|113,24%
|53
|«Коммерческий Индо Банк» ООО
|23985
|228,80%
|54
|«КБ Кубань Кредит» ООО
|23789
|13,55%
|55
|АО «БАНК СНГБ»
|23483
|26,37%
|56
|«РНКО Платежный Центр» (ООО)
|23471
|43,95%
|57
|АО «МСП Банк»
|22911
|17,15%
|58
|АО «БКС Банк»
|22676
|30,70%
|59
|АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
|22087
|140,46%
|60
|«ББР Банк» (АО)
|21768
|14,46%
|61
|ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк»
|21690
|13,19%
|62
|«Банк Левобережный» (ПАО)
|21017
|15,24%
|63
|ПАО «МЕТКОМБАНК»
|20295
|18,05%
|64
|ПАО «КБ Центр-инвест»
|19695
|13,42%
|65
|АО «Банк Синара»
|19423
|18,12%
|66
|АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
|19421
|289,18%
|67
|АО «Ингосстрах Банк»
|19239
|13,05%
|68
|ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
|19187
|25,56%
|69
|АО «КБ Солидарность»
|18380
|19,63%
|70
|ПАО «КБ УБРиР»
|18028
|9,65%
|71
|АО «Тойота Банк»
|17775
|64,68%
|72
|ООО «НКО Мобильная карта»
|16752
|30,29%
|73
|АО «Денизбанк Москва»
|16309
|33,47%
|74
|«КБ Ренессанс Кредит» (ООО)
|15928
|11,21%
|75
|ПАО «АКБ АВАНГАРД»
|15885
|18,40%
|76
|АО «Банк Финсервис»
|15843
|24,91%
|77
|«АКБ Держава» ПАО
|15729
|16,00%
|78
|«АКБ ФОРА-БАНК» (АО)
|15646
|14,76%
|79
|АО «МБ Банк»
|14926
|31,68%
|80
|ООО «Фольксваген Банк РУС»
|14789
|121,34%
|81
|ООО «Чайна Констракшн Банк»
|14786
|119,89%
|82
|АО «Тольяттихимбанк»
|14476
|83,23%
|83
|АО «СЭБ Банк»
|13609
|261,51%
|84
|ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
|13035
|17,99%
|85
|«СДМ-Банк» (ПАО)
|13021
|14,52%
|86
|«Креди Агриколь» КИБ АО
|12739
|196,33%
|87
|ООО «Чайнасельхозбанк»
|12655
|345,74%
|88
|АО «Дальневосточный банк»
|12355
|25,83%
|89
|АО «АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
|12318
|24,33%
|90
|АО «Банк Национальный стандарт»
|11562
|27,30%
|91
|«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)
|11477
|47,21%
|92
|«Азия-Инвест Банк» (АО)
|11258
|32,90%
|93
|АО «ИШБАНК»
|10696
|29,47%
|94
|ООО «БМВ Банк»
|10471
|83,44%
|95
|АО «РЕАЛИСТ БАНК»
|10373
|13,80%
|96
|«Эс-Би-Ай Банк» ООО
|10297
|177,14%
|97
|«Русьуниверсалбанк» (ООО)
|10171
|109,77%
|98
|«Банк МБА-МОСКВА» ООО
|9519
|36,37%
|99
|АО «МС Банк Рус»
|9518
|65,16%
|100
|ПАО «БыстроБанк»
|9477
|16,41%
|101
|ООО «НКО ЮМани»
|9430
|72,82%
|102
|ПАО «СПБ Банк»
|9380
|80,68%
|103
|«КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
|9029
|32,68%
|104
|ООО «КБ АРЕСБАНК»
|8688
|31,01%
|105
|ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»
|8587
|39,09%
|106
|АО «Ури Банк»
|8417
|110,93%
|107
|ПАО «НБД-Банк»
|8405
|18,30%
|108
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|8257
|34,65%
|109
|«АКБ Ланта-Банк» (АО)
|8087
|29,26%
|110
|ООО «Банк Раунд»
|8086
|25,07%
|111
|АО «Банк Объединенный капитал»
|7727
|43,22%
|112
|«АКБ Энергобанк» (АО)
|7509
|26,62%
|113
|ПАО «АКИБАНК»
|7147
|66,19%
|114
|«НКО-ЦК СПБ Клиринг» (АО)
|6751
|—
|115
|АО «АКБ Алеф-Банк»
|6746
|32,92%
|116
|ООО «МБ РУС Банк»
|6653
|46,03%
|117
|«Банк КУБ» (АО)
|6608
|13,66%
|118
|АО «АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
|6490
|16,08%
|119
|АО «Газэнергобанк»
|6355
|6,89%
|120
|АО «КБ Хлынов»
|6346
|14,31%
|121
|«АКБ Алмазэргиэнбанк» АО
|5929
|12,14%
|122
|«Банк РЕСО Кредит» (АО)
|5918
|37,87%
|123
|АО «БАНК СГБ»
|5885
|14,97%
|124
|АО «КБ РУСНАРБАНК»
|5660
|10,41%
|125
|АО «Банк ФИНАМ»
|5442
|54,13%
|126
|АО «Солид Банк»
|5431
|21,76%
|127
|АО «КБ Модульбанк»
|5177
|21,65%
|128
|АО «Банк ПСКБ»
|5158
|15,04%
|129
|«АКБ СЛАВИЯ» (АО)
|5056
|35,61%
|130
|АО «НК Банк»
|5019
|43,46%
|131
|ООО «Унифондбанк»
|4941
|63,16%
|132
|«Банк ИПБ» (АО)
|4894
|17,89%
|133
|ООО «АТБ» Банк
|4725
|30,30%
|134
|АО «Первый Инвестиционный Банк»
|4378
|35,13%
|135
|«ЦМРБанк» (ООО)
|4268
|29,29%
|136
|ПАО «РосДорБанк»
|4260
|10,46%
|137
|ООО «Инбанк»
|4143
|22,28%
|138
|КБ «Москоммерцбанк» (АО)
|4101
|38,67%
|139
|АКБ «Форштадт» (АО)
|4055
|52,52%
|140
|АО «ГЕНБАНК»
|4025
|7,37%
|141
|АО «НС Банк»
|4001
|20,90%
|142
|ООО «Ю Би Эс Банк»
|3885
|228,94%
|143
|АО «КБ АГРОПРОМКРЕДИТ»
|3816
|35,08%
|144
|АО «Банк Развитие-Столица»
|3799
|46,11%
|145
|АО «НОКССБАНК»
|3689
|30,47%
|146
|«Прио-Внешторгбанк» (ПАО)
|3643
|14,44%
|147
|ООО «Цифра банк»
|3631
|19,48%
|148
|«Банк Снежинский» АО
|3615
|45,04%
|149
|АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
|3581
|18,26%
|150
|АО «РФК-банк»
|3569
|80,15%
|151
|АО «Банк Акцепт»
|3459
|13,82%
|152
|«ЭКСИ-Банк» (АО)
|3179
|25,61%
|153
|АО «ГУТА-БАНК»
|3158
|95,41%
|154
|АО «КБ Урал ФД»
|3045
|13,70%
|155
|ООО «Голдман Сакс Банк»
|3006
|71,65%
|156
|АО «ГОРБАНК»
|2926
|81,74%
|157
|ООО «Камкомбанк»
|2922
|18,29%
|158
|АО «Углеметбанк»
|2861
|40,98%
|159
|ООО «КБ РостФинанс»
|2853
|24,86%
|160
|АО «КБ ЮНИСТРИМ»
|2843
|23,32%
|161
|«ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)
|2780
|20,39%
|162
|ПАО «АКБ Приморье»
|2769
|9,72%
|163
|АО «УКБ Белгородсоцбанк»
|2608
|36,89%
|164
|АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
|2546
|13,46%
|165
|АО «Свой Банк»
|2531
|18,71%
|166
|НКО ЦК РДК (АО)
|2482
|—
|167
|ПАО «Контур.Банк»
|2471
|65,15%
|168
|«МОРСКОЙ БАНК» (АО)
|2466
|20,25%
|169
|ООО «КБ ГТ банк»
|2433
|28,76%
|170
|ООО «Первый Клиентский Банк»
|2404
|33,82%
|171
|«КБ Крокус-Банк» (ООО)
|2392
|83,08%
|172
|АО «БАНК НБС»
|2390
|39,47%
|173
|«Банк ИТУРУП» (ООО)
|2375
|34,33%
|174
|КБ «Новый век» (ООО)
|2350
|47,42%
|175
|ПАО «Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
|2315
|13,83%
|176
|АО «Датабанк»
|2285
|13,67%
|177
|ПАО «НИКО-БАНК»
|2269
|22,21%
|178
|АО «АБ Капитал»
|2257
|233,00%
|179
|АО «КБ Пойдём!»
|2248
|8,75%
|180
|ООО «Хакасский муниципальный банк»
|2235
|33,12%
|181
|АО «Банк 131»
|2226
|57,83%
|182
|«Нацинвестпромбанк» (АО)
|2215
|27,08%
|183
|АО «МТИ Банк»
|2182
|25,51%
|184
|АО «Банк БЖФ»
|2169
|13,94%
|185
|ООО «КБЭР Банк Казани»
|2163
|13,74%
|186
|ООО «КБ СИНКО-БАНК»
|2142
|33,30%
|187
|ПАО «Норвик Банк»
|2115
|11,93%
|188
|ПАО «УКБ Новобанк»
|2087
|39,61%
|189
|АО «ПроБанк»
|2071
|74,92%
|190
|АО «Витабанк»
|2007
|32,31%
|191
|«КБ РБА (ООО)
|2004
|136,23%
|192
|«АКБ Трансстройбанк» (АО)
|1948
|13,72%
|193
|АО «Сити Инвест Банк»
|1947
|28,30%
|194
|«Банк Кремлевский» ООО
|1859
|55,15%
|195
|АО «БАНК МОСКВА-СИТИ»
|1848
|31,91%
|196
|КБ НМБ ООО
|1810
|92,66%
|197
|«МП Банк» (ООО)
|1783
|45,41%
|198
|«СИБСОЦБАНК» ООО
|1707
|20,67%
|199
|«КБ СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
|1673
|43,83%
|200
|ООО «РНКО Платежный конструктор»
|1628
|348,06%
|201
|«АКБ ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
|1626
|23,29%
|202
|АО «КБ Соколовский»
|1600
|35,84%
|203
|«Санкт-Петербургский банк инвестиций» (АО)
|1581
|235,85%
|204
|ООО «НКО Расчетные Решения»
|1576
|44,07%
|205
|ПАО «ФИНСТАР БАНК»
|1505
|17,98%
|206
|АО «МОСКОМБАНК»
|1503
|54,57%
|207
|«Натиксис Банк АО»
|1489
|77,50%
|208
|АО «Банк ДАЛЕНА»
|1481
|84,61%
|209
|ООО «НКО Вестерн Юнион ДП Восток»
|1477
|134,73%
|210
|АО «Кузнецкбизнесбанк»
|1438
|11,41%
|211
|ООО «Примтеркомбанк»
|1427
|49,77%
|212
|«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
|1423
|51,52%
|213
|АО «КИБ ЕВРОАЛЬЯНС»
|1382
|110,57%
|214
|«Северный Народный Банк» (АО)
|1357
|35,98%
|215
|АО «Кубаньторгбанк»
|1357
|42,78%
|216
|АО «УРАЛПРОМБАНК»
|1338
|48,69%
|217
|АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
|1334
|12,18%
|218
|ООО «ЗЕМКОМБАНК»
|1327
|115,53%
|219
|«АКБ НООСФЕРА» (АО)
|1322
|24,81%
|220
|«Банк Заречье» (АО)
|1305
|58,08%
|221
|ПАО «Томскпромстройбанк»
|1279
|21,12%
|222
|ООО «АЛТЫНБАНК»
|1252
|139,66%
|223
|АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
|1240
|17,63%
|224
|АО «Банк ЧБРР»
|1227
|35,19%
|225
|«КБ Долинск» (АО)
|1222
|10,84%
|226
|АО «Банк Агророс»
|1204
|22,72%
|227
|ООО «СМЛТ Банк»
|1183
|43,11%
|228
|«РНКО ВК Платежные решения» (ООО)
|1157
|153,26%
|229
|ООО «НКО Мурманский расчетный центр»
|1148
|101,98%
|230
|ООО «КБ ВНЕШФИНБАНК»
|1143
|58,70%
|231
|ООО «НКО ПэйПал РУ»
|1135
|—
|232
|ПАО «Ставропольпромстройбанк»
|1118
|20,08%
|233
|ООО «Банк Саратов»
|1097
|52,89%
|234
|ООО «АвтоКредитБанк»
|1074
|88,87%
|235
|ООО «РУСБС»
|1071
|103,18%
|236
|АО «КБ ИС Банк»
|1066
|16,43%
|237
|«НКО Платежи и Расчеты» (АО)
|1043
|76,60%
|238
|ООО «КБ Кетовский»
|1037
|15,73%
|239
|АО «НКО ЭЛЕКСНЕТ»
|1034
|49,68%
|240
|ООО «Земский банк»
|1018
|13,89%
|241
|«Банк РМП» (АО)
|1005
|82,85%
|242
|АО «Роял Кредит Банк»
|996
|28,77%
|243
|АО «БАНК Ермак»
|993
|75,73%
|244
|ООО «ПроКоммерцБанк»
|988
|61,77%
|245
|ПАО «Банк Кузнецкий»
|973
|10,46%
|246
|ООО «КБ Уралфинанс»
|972
|40,35%
|247
|АО «Великие Луки банк»
|960
|86,63%
|248
|«Банк Пермь» (АО)
|960
|61,81%
|249
|АО «Банк Венец»
|958
|13,31%
|250
|ООО «Бланк банк»
|949
|27,14%
|251
|ПАО «КБ Сельмашбанк»
|928
|75,43%
|252
|«НКО Истина» (АО)
|918
|289,75%
|253
|АО «Банк Вологжанин»
|910
|17,35%
|254
|АО «ИК Банк»
|905
|46,82%
|255
|АО «КБ ВАКОБАНК»
|895
|146,25%
|256
|«Республиканский Кредитный Альянс» ООО
|874
|46,69%
|257
|ООО «Банк Элита»
|872
|33,24%
|258
|ООО «РНКО Единая касса»
|864
|76,46%
|259
|«БСТ-БАНК» АО
|840
|26,24%
|260
|ООО «КБ Алтайкапиталбанк»
|838
|19,61%
|261
|НКО АО ПРЦ
|815
|141,56%
|262
|«Банк Глобус» (АО)
|792
|24,74%
|263
|АО «КАБ Викинг»
|786
|47,72%
|264
|«Банк Нальчик» ООО
|768
|79,65%
|265
|«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)
|764
|48,67%
|266
|«МКИБ РОССИТА-БАНК» ООО
|751
|44,00%
|267
|ООО «НКО МОБИ.Деньги»
|746
|—
|268
|ООО «КБ Калуга»
|743
|22,61%
|269
|ООО «Промсельхозбанк»
|718
|64,61%
|270
|АО «КБ Приобье»
|688
|74,11%
|271
|АО «АИКБ Енисейский объединенный банк»
|680
|11,26%
|272
|«Братский АНКБ» АО
|630
|17,39%
|273
|АО «Комбанк Арзамас»
|613
|27,46%
|274
|АО «НКБ СЛАВЯНБАНК»
|599
|47,26%
|275
|«ИКБР ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
|597
|15,86%
|276
|ООО «БАНК КУРГАН»
|597
|47,11%
|277
|АО КБ НИБ
|595
|163,10%
|278
|ООО «Крона-Банк»
|565
|45,61%
|279
|ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»
|556
|30,54%
|280
|«МКБ Дон-Тексбанк» ООО
|556
|127,63%
|281
|АО «Классик Эконом Банк»
|553
|87,50%
|282
|АО «НДБанк»
|552
|32,38%
|283
|ООО «КБ Столичный Кредит»
|546
|25,17%
|284
|«Вэйбанк» АО
|533
|46,01%
|285
|«Банк Вятич» (ПАО)
|527
|123,00%
|286
|АО «Банк ТКПБ»
|515
|33,34%
|287
|«Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
|513
|69,20%
|288
|«РНКО Люминис» (АО)
|510
|829,56%
|289
|ПАО «КБ РусьРегионБанк»
|503
|93,91%
|290
|ООО «Банк Оранжевый»
|492
|33,71%
|291
|ООО «КБ Дружба»
|491
|26,69%
|292
|НКО ЛЦК (АО)
|491
|—
|293
|ООО «Костромаселькомбанк»
|490
|31,33%
|294
|ПАО «Донкомбанк»
|476
|29,60%
|295
|АО «Первый Дортрансбанк»
|475
|19,99%
|296
|«КБ Максима» (ООО)
|475
|60,96%
|297
|АО «АКИБ Почтобанк»
|467
|39,95%
|298
|АО «БАЛАКОВО-БАНК»
|464
|55,58%
|299
|«НКО Центр расчетов» (АО)
|461
|—
|300
|ПАО «Комбанк Химик»
|460
|54,35%
|301
|ООО «ЖИВАГО БАНК»
|453
|8,08%
|302
|АО «КБ САММИТ БАНК»
|452
|53,08%
|303
|ООО «НОВОКИБ»
|428
|75,41%
|304
|АО «ЕАТПБанк»
|426
|25,82%
|305
|АО «Банк Торжок»
|410
|72,86%
|306
|ООО «Банк РСИ»
|406
|54,18%
|307
|«КБ Континенталь» ООО
|401
|87,49%
|308
|ООО «НКО ЭЛЕКСИР»
|389
|114,71%
|309
|«АКБ Кузбассхимбанк» (ПАО)
|388
|18,01%
|310
|«КБ Байкалкредобанк» (АО)
|378
|48,19%
|311
|«Банк Йошкар-Ола» (ПАО)
|370
|29,00%
|312
|АО «Таганрогбанк»
|370
|61,15%
|313
|«БАНК АГОРА» ООО
|351
|24,83%
|314
|ООО «КБ ЭКО-ИНВЕСТ»
|350
|267,38%
|315
|АО «КБ КОСМОС»
|342
|49,08%
|316
|ООО «КБ МВС Банк»
|340
|80,79%
|317
|«СеверСтройБанк» АО
|336
|63,79%
|318
|АО «БАНК БЕРЕЙТ»
|332
|116,03%
|319
|«БАНК МСКБ» (АО)
|314
|35,27%
|320
|«РНКО АЗИЯПЭЙ» ООО
|302
|118,50%
|321
|АО «ИТ Банк»
|301
|37,53%
|322
|НКО «Альтернатива» (ООО)
|277
|64,43%
|323
|ООО «РНКО Металлург»
|274
|47,90%
|324
|НКО «МОНЕТА» (ООО)
|257
|24,09%
|325
|ООО «НКО Тайдон»
|220
|66,17%
|326
|НКО МКС (ООО)
|168
|279,61%
|327
|РНКО ЕАРК (АО)
|163
|61,96%
|328
|ООО «НКО Твои платежи»
|149
|—
|329
|ООО «НКО ЭЛПЛАТ»
|135
|133,15%
|330
|«РНКО АМАНАТ» (ООО)
|118
|66,41%
|331
|НКО РКЦ ДВ (АО)
|112
|43,84%
|332
|АО «РНКО НОДА»
|105
|54,74%
|333
|ООО «РНКО ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
|102
|896,92%
|334
|«НКО Перспектива» (ООО)
|94
|—
|335
|ООО «РНКО АМРА»
|90
|427,35%
|336
|ООО «РНКО Банковская зона»
|89
|5746,62%
|337
|АО «Тимер Банк»
|–161
|—
|338
|АО «Экономбанк»
|–3088
|0,00%
|339
|«ИНВЕСТТОРГБАНК» АО
|–20572
|0,00%
|340
|ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
|–23558
|0,00%