Банки России. Регулятивный капитал*

Банк Регулятивный капитал (млн руб.) Достаточность регулятивного капитала (Н1.0)
1 ПАО «Сбербанк» 7360741 12,76%
2 Банк ВТБ (ПАО) 2236136 9,65%
3 Банк ГПБ (АО) 1579945 11,02%
4 АО «АЛЬФА-БАНК» 1083604 11,33%
5 ПАО «Промсвязьбанк» 773964 11,53%
6 АО «Райффайзенбанк» 683536 31,44%
7 АО «Россельхозбанк» 573783 12,38%
8 АО «ТБанк» 560835 11,55%
9 ПАО «Совкомбанк» 431434 9,84%
10 АО «Банк ДОМ.РФ» 383394 11,78%
11 АО «ЮниКредит Банк» 344313 80,98%
12 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 340109 10,32%
13 АО «БМ-Банк» 297374 22,56%
14 ПАО «Банк Санкт-Петербург» 203738 21,22%
15 «Банк ВБРР» (АО) 186585 11,37%
16 АО «АБ РОССИЯ» 135315 11,11%
17 АО «КБ Ситибанк» 132526 136,87%
18 АО «АКБ НОВИКОМБАНК» 126664 13,67%
19 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 110892 13,84%
20 ПАО «АК БАРС» БАНК 106619 13,70%
21 ПАО «МТС-Банк» 102549 11,30%
22 НКО НКЦ (АО) 99271
23 «АКБ ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 98316 35,46%
24 АО «ОТП Банк» 92263 12,64%
25 АО «Экспобанк» 62303 15,87%
26 ООО «Вайлдберриз Банк» 59108 100,98%
27 АО «Банк Интеза» 54943 146,02%
28 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» АО 54525 148,17%
29 ООО «ОЗОН Банк» 53580 36,73%
30 АО «АКБ ЦентроКредит» 52874 21,27%
31 «АКБ Абсолют Банк» (ПАО) 48610 14,85%
32 АО «Почта Банк» 47365 13,23%
33 АКБ «НРБанк» (АО) 47308 22,14%
34 АО «РОСЭКСИМБАНК» 43383 29,69%
35 «ТКБ БАНК» ПАО 42061 13,22%
36 АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» 41126 310,12%
37 НКО АО НРД 39692
38 ПАО «АКБ Металлинвестбанк» 39560 12,66%
39 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 38557 13,98%
40 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 37833 13,53%
41 АО «Банк Аверс» 35957 31,03%
42 ООО «Дойче Банк» 35224 181,74%
43 АО «Авто Финанс Банк» 34747 16,06%
44 АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 30942 15,22%
45 АО «Яндекс Банк» 30894 14,11%
46 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 30762 14,51%
47 ООО «Банк Точка» 30672 21,76%
48 АО «Мидзухо Банк (Москва)» 30065 421,47%
49 АО «СМБСР Банк» 29109 251,36%
50 «КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 28068 49,56%
51 АО «Банк Русский Стандарт» 25933 11,61%
52 «БНП ПАРИБА БАНК» АО 24023 113,24%
53 «Коммерческий Индо Банк» ООО 23985 228,80%
54 «КБ Кубань Кредит» ООО 23789 13,55%
55 АО «БАНК СНГБ» 23483 26,37%
56 «РНКО Платежный Центр» (ООО) 23471 43,95%
57 АО «МСП Банк» 22911 17,15%
58 АО «БКС Банк» 22676 30,70%
59 АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 22087 140,46%
60 «ББР Банк» (АО) 21768 14,46%
61 ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» 21690 13,19%
62 «Банк Левобережный» (ПАО) 21017 15,24%
63 ПАО «МЕТКОМБАНК» 20295 18,05%
64 ПАО «КБ Центр-инвест» 19695 13,42%
65 АО «Банк Синара» 19423 18,12%
66 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» 19421 289,18%
67 АО «Ингосстрах Банк» 19239 13,05%
68 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 19187 25,56%
69 АО «КБ Солидарность» 18380 19,63%
70 ПАО «КБ УБРиР» 18028 9,65%
71 АО «Тойота Банк» 17775 64,68%
72 ООО «НКО Мобильная карта» 16752 30,29%
73 АО «Денизбанк Москва» 16309 33,47%
74 «КБ Ренессанс Кредит» (ООО) 15928 11,21%
75 ПАО «АКБ АВАНГАРД» 15885 18,40%
76 АО «Банк Финсервис» 15843 24,91%
77 «АКБ Держава» ПАО 15729 16,00%
78 «АКБ ФОРА-БАНК» (АО) 15646 14,76%
79 АО «МБ Банк» 14926 31,68%
80 ООО «Фольксваген Банк РУС» 14789 121,34%
81 ООО «Чайна Констракшн Банк» 14786 119,89%
82 АО «Тольяттихимбанк» 14476 83,23%
83 АО «СЭБ Банк» 13609 261,51%
84 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 13035 17,99%
85 «СДМ-Банк» (ПАО) 13021 14,52%
86 «Креди Агриколь» КИБ АО 12739 196,33%
87 ООО «Чайнасельхозбанк» 12655 345,74%
88 АО «Дальневосточный банк» 12355 25,83%
89 АО «АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 12318 24,33%
90 АО «Банк Национальный стандарт» 11562 27,30%
91 «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) 11477 47,21%
92 «Азия-Инвест Банк» (АО) 11258 32,90%
93 АО «ИШБАНК» 10696 29,47%
94 ООО «БМВ Банк» 10471 83,44%
95 АО «РЕАЛИСТ БАНК» 10373 13,80%
96 «Эс-Би-Ай Банк» ООО 10297 177,14%
97 «Русьуниверсалбанк» (ООО) 10171 109,77%
98 «Банк МБА-МОСКВА» ООО 9519 36,37%
99 АО «МС Банк Рус» 9518 65,16%
100 ПАО «БыстроБанк» 9477 16,41%
101 ООО «НКО ЮМани» 9430 72,82%
102 ПАО «СПБ Банк» 9380 80,68%
103 «КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 9029 32,68%
104 ООО «КБ АРЕСБАНК» 8688 31,01%
105 ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» 8587 39,09%
106 АО «Ури Банк» 8417 110,93%
107 ПАО «НБД-Банк» 8405 18,30%
108 АО «ТАТСОЦБАНК» 8257 34,65%
109 «АКБ Ланта-Банк» (АО) 8087 29,26%
110 ООО «Банк Раунд» 8086 25,07%
111 АО «Банк Объединенный капитал» 7727 43,22%
112 «АКБ Энергобанк» (АО) 7509 26,62%
113 ПАО «АКИБАНК» 7147 66,19%
114 «НКО-ЦК СПБ Клиринг» (АО) 6751
115 АО «АКБ Алеф-Банк» 6746 32,92%
116 ООО «МБ РУС Банк» 6653 46,03%
117 «Банк КУБ» (АО) 6608 13,66%
118 АО «АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 6490 16,08%
119 АО «Газэнергобанк» 6355 6,89%
120 АО «КБ Хлынов» 6346 14,31%
121 «АКБ Алмазэргиэнбанк» АО 5929 12,14%
122 «Банк РЕСО Кредит» (АО) 5918 37,87%
123 АО «БАНК СГБ» 5885 14,97%
124 АО «КБ РУСНАРБАНК» 5660 10,41%
125 АО «Банк ФИНАМ» 5442 54,13%
126 АО «Солид Банк» 5431 21,76%
127 АО «КБ Модульбанк» 5177 21,65%
128 АО «Банк ПСКБ» 5158 15,04%
129 «АКБ СЛАВИЯ» (АО) 5056 35,61%
130 АО «НК Банк» 5019 43,46%
131 ООО «Унифондбанк» 4941 63,16%
132 «Банк ИПБ» (АО) 4894 17,89%
133 ООО «АТБ» Банк 4725 30,30%
134 АО «Первый Инвестиционный Банк» 4378 35,13%
135 «ЦМРБанк» (ООО) 4268 29,29%
136 ПАО «РосДорБанк» 4260 10,46%
137 ООО «Инбанк» 4143 22,28%
138 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 4101 38,67%
139 АКБ «Форштадт» (АО) 4055 52,52%
140 АО «ГЕНБАНК» 4025 7,37%
141 АО «НС Банк» 4001 20,90%
142 ООО «Ю Би Эс Банк» 3885 228,94%
143 АО «КБ АГРОПРОМКРЕДИТ» 3816 35,08%
144 АО «Банк Развитие-Столица» 3799 46,11%
145 АО «НОКССБАНК» 3689 30,47%
146 «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) 3643 14,44%
147 ООО «Цифра банк» 3631 19,48%
148 «Банк Снежинский» АО 3615 45,04%
149 АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 3581 18,26%
150 АО «РФК-банк» 3569 80,15%
151 АО «Банк Акцепт» 3459 13,82%
152 «ЭКСИ-Банк» (АО) 3179 25,61%
153 АО «ГУТА-БАНК» 3158 95,41%
154 АО «КБ Урал ФД» 3045 13,70%
155 ООО «Голдман Сакс Банк» 3006 71,65%
156 АО «ГОРБАНК» 2926 81,74%
157 ООО «Камкомбанк» 2922 18,29%
158 АО «Углеметбанк» 2861 40,98%
159 ООО «КБ РостФинанс» 2853 24,86%
160 АО «КБ ЮНИСТРИМ» 2843 23,32%
161 «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО) 2780 20,39%
162 ПАО «АКБ Приморье» 2769 9,72%
163 АО «УКБ Белгородсоцбанк» 2608 36,89%
164 АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 2546 13,46%
165 АО «Свой Банк» 2531 18,71%
166 НКО ЦК РДК (АО) 2482
167 ПАО «Контур.Банк» 2471 65,15%
168 «МОРСКОЙ БАНК» (АО) 2466 20,25%
169 ООО «КБ ГТ банк» 2433 28,76%
170 ООО «Первый Клиентский Банк» 2404 33,82%
171 «КБ Крокус-Банк» (ООО) 2392 83,08%
172 АО «БАНК НБС» 2390 39,47%
173 «Банк ИТУРУП» (ООО) 2375 34,33%
174 КБ «Новый век» (ООО) 2350 47,42%
175 ПАО «Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 2315 13,83%
176 АО «Датабанк» 2285 13,67%
177 ПАО «НИКО-БАНК» 2269 22,21%
178 АО «АБ Капитал» 2257 233,00%
179 АО «КБ Пойдём!» 2248 8,75%
180 ООО «Хакасский муниципальный банк» 2235 33,12%
181 АО «Банк 131» 2226 57,83%
182 «Нацинвестпромбанк» (АО) 2215 27,08%
183 АО «МТИ Банк» 2182 25,51%
184 АО «Банк БЖФ» 2169 13,94%
185 ООО «КБЭР Банк Казани» 2163 13,74%
186 ООО «КБ СИНКО-БАНК» 2142 33,30%
187 ПАО «Норвик Банк» 2115 11,93%
188 ПАО «УКБ Новобанк» 2087 39,61%
189 АО «ПроБанк» 2071 74,92%
190 АО «Витабанк» 2007 32,31%
191 «КБ РБА (ООО) 2004 136,23%
192 «АКБ Трансстройбанк» (АО) 1948 13,72%
193 АО «Сити Инвест Банк» 1947 28,30%
194 «Банк Кремлевский» ООО 1859 55,15%
195 АО «БАНК МОСКВА-СИТИ» 1848 31,91%
196 КБ НМБ ООО 1810 92,66%
197 «МП Банк» (ООО) 1783 45,41%
198 «СИБСОЦБАНК» ООО 1707 20,67%
199 «КБ СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 1673 43,83%
200 ООО «РНКО Платежный конструктор» 1628 348,06%
201 «АКБ ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 1626 23,29%
202 АО «КБ Соколовский» 1600 35,84%
203 «Санкт-Петербургский банк инвестиций» (АО) 1581 235,85%
204 ООО «НКО Расчетные Решения» 1576 44,07%
205 ПАО «ФИНСТАР БАНК» 1505 17,98%
206 АО «МОСКОМБАНК» 1503 54,57%
207 «Натиксис Банк АО» 1489 77,50%
208 АО «Банк ДАЛЕНА» 1481 84,61%
209 ООО «НКО Вестерн Юнион ДП Восток» 1477 134,73%
210 АО «Кузнецкбизнесбанк» 1438 11,41%
211 ООО «Примтеркомбанк» 1427 49,77%
212 «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) 1423 51,52%
213 АО «КИБ ЕВРОАЛЬЯНС» 1382 110,57%
214 «Северный Народный Банк» (АО) 1357 35,98%
215 АО «Кубаньторгбанк» 1357 42,78%
216 АО «УРАЛПРОМБАНК» 1338 48,69%
217 АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 1334 12,18%
218 ООО «ЗЕМКОМБАНК» 1327 115,53%
219 «АКБ НООСФЕРА» (АО) 1322 24,81%
220 «Банк Заречье» (АО) 1305 58,08%
221 ПАО «Томскпромстройбанк» 1279 21,12%
222 ООО «АЛТЫНБАНК» 1252 139,66%
223 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 1240 17,63%
224 АО «Банк ЧБРР» 1227 35,19%
225 «КБ Долинск» (АО) 1222 10,84%
226 АО «Банк Агророс» 1204 22,72%
227 ООО «СМЛТ Банк» 1183 43,11%
228 «РНКО ВК Платежные решения» (ООО) 1157 153,26%
229 ООО «НКО Мурманский расчетный центр» 1148 101,98%
230 ООО «КБ ВНЕШФИНБАНК» 1143 58,70%
231 ООО «НКО ПэйПал РУ» 1135
232 ПАО «Ставропольпромстройбанк» 1118 20,08%
233 ООО «Банк Саратов» 1097 52,89%
234 ООО «АвтоКредитБанк» 1074 88,87%
235 ООО «РУСБС» 1071 103,18%
236 АО «КБ ИС Банк» 1066 16,43%
237 «НКО Платежи и Расчеты» (АО) 1043 76,60%
238 ООО «КБ Кетовский» 1037 15,73%
239 АО «НКО ЭЛЕКСНЕТ» 1034 49,68%
240 ООО «Земский банк» 1018 13,89%
241 «Банк РМП» (АО) 1005 82,85%
242 АО «Роял Кредит Банк» 996 28,77%
243 АО «БАНК Ермак» 993 75,73%
244 ООО «ПроКоммерцБанк» 988 61,77%
245 ПАО «Банк Кузнецкий» 973 10,46%
246 ООО «КБ Уралфинанс» 972 40,35%
247 АО «Великие Луки банк» 960 86,63%
248 «Банк Пермь» (АО) 960 61,81%
249 АО «Банк Венец» 958 13,31%
250 ООО «Бланк банк» 949 27,14%
251 ПАО «КБ Сельмашбанк» 928 75,43%
252 «НКО Истина» (АО) 918 289,75%
253 АО «Банк Вологжанин» 910 17,35%
254 АО «ИК Банк» 905 46,82%
255 АО «КБ ВАКОБАНК» 895 146,25%
256 «Республиканский Кредитный Альянс» ООО 874 46,69%
257 ООО «Банк Элита» 872 33,24%
258 ООО «РНКО Единая касса» 864 76,46%
259 «БСТ-БАНК» АО 840 26,24%
260 ООО «КБ Алтайкапиталбанк» 838 19,61%
261 НКО АО ПРЦ 815 141,56%
262 «Банк Глобус» (АО) 792 24,74%
263 АО «КАБ Викинг» 786 47,72%
264 «Банк Нальчик» ООО 768 79,65%
265 «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) 764 48,67%
266 «МКИБ РОССИТА-БАНК» ООО 751 44,00%
267 ООО «НКО МОБИ.Деньги» 746
268 ООО «КБ Калуга» 743 22,61%
269 ООО «Промсельхозбанк» 718 64,61%
270 АО «КБ Приобье» 688 74,11%
271 АО «АИКБ Енисейский объединенный банк» 680 11,26%
272 «Братский АНКБ» АО 630 17,39%
273 АО «Комбанк Арзамас» 613 27,46%
274 АО «НКБ СЛАВЯНБАНК» 599 47,26%
275 «ИКБР ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) 597 15,86%
276 ООО «БАНК КУРГАН» 597 47,11%
277 АО КБ НИБ 595 163,10%
278 ООО «Крона-Банк» 565 45,61%
279 ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» 556 30,54%
280 «МКБ Дон-Тексбанк» ООО 556 127,63%
281 АО «Классик Эконом Банк» 553 87,50%
282 АО «НДБанк» 552 32,38%
283 ООО «КБ Столичный Кредит» 546 25,17%
284 «Вэйбанк» АО 533 46,01%
285 «Банк Вятич» (ПАО) 527 123,00%
286 АО «Банк ТКПБ» 515 33,34%
287 «Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) 513 69,20%
288 «РНКО Люминис» (АО) 510 829,56%
289 ПАО «КБ РусьРегионБанк» 503 93,91%
290 ООО «Банк Оранжевый» 492 33,71%
291 ООО «КБ Дружба» 491 26,69%
292 НКО ЛЦК (АО) 491
293 ООО «Костромаселькомбанк» 490 31,33%
294 ПАО «Донкомбанк» 476 29,60%
295 АО «Первый Дортрансбанк» 475 19,99%
296 «КБ Максима» (ООО) 475 60,96%
297 АО «АКИБ Почтобанк» 467 39,95%
298 АО «БАЛАКОВО-БАНК» 464 55,58%
299 «НКО Центр расчетов» (АО) 461
300 ПАО «Комбанк Химик» 460 54,35%
301 ООО «ЖИВАГО БАНК» 453 8,08%
302 АО «КБ САММИТ БАНК» 452 53,08%
303 ООО «НОВОКИБ» 428 75,41%
304 АО «ЕАТПБанк» 426 25,82%
305 АО «Банк Торжок» 410 72,86%
306 ООО «Банк РСИ» 406 54,18%
307 «КБ Континенталь» ООО 401 87,49%
308 ООО «НКО ЭЛЕКСИР» 389 114,71%
309 «АКБ Кузбассхимбанк» (ПАО) 388 18,01%
310 «КБ Байкалкредобанк» (АО) 378 48,19%
311 «Банк Йошкар-Ола» (ПАО) 370 29,00%
312 АО «Таганрогбанк» 370 61,15%
313 «БАНК АГОРА» ООО 351 24,83%
314 ООО «КБ ЭКО-ИНВЕСТ» 350 267,38%
315 АО «КБ КОСМОС» 342 49,08%
316 ООО «КБ МВС Банк» 340 80,79%
317 «СеверСтройБанк» АО 336 63,79%
318 АО «БАНК БЕРЕЙТ» 332 116,03%
319 «БАНК МСКБ» (АО) 314 35,27%
320 «РНКО АЗИЯПЭЙ» ООО 302 118,50%
321 АО «ИТ Банк» 301 37,53%
322 НКО «Альтернатива» (ООО) 277 64,43%
323 ООО «РНКО Металлург» 274 47,90%
324 НКО «МОНЕТА» (ООО) 257 24,09%
325 ООО «НКО Тайдон» 220 66,17%
326 НКО МКС (ООО) 168 279,61%
327 РНКО ЕАРК (АО) 163 61,96%
328 ООО «НКО Твои платежи» 149
329 ООО «НКО ЭЛПЛАТ» 135 133,15%
330 «РНКО АМАНАТ» (ООО) 118 66,41%
331 НКО РКЦ ДВ (АО) 112 43,84%
332 АО «РНКО НОДА» 105 54,74%
333 ООО «РНКО ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 102 896,92%
334 «НКО Перспектива» (ООО) 94
335 ООО «РНКО АМРА» 90 427,35%
336 ООО «РНКО Банковская зона» 89 5746,62%
337 АО «Тимер Банк» –161
338 АО «Экономбанк» –3088 0,00%
339 «ИНВЕСТТОРГБАНК» АО –20572 0,00%
340 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» –23558 0,00%

*Основные показатели по величине регулятивного капитала по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Таблица подготовлена «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

