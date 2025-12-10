Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банки России. Основной капитал*

Банк Основной капитал (млн руб.) Достаточность основного капитала (Н1.2)
1 ПАО «Сбербанк» 5689879 9,88%
2 Банк ВТБ (ПАО) 1788728 7,74%
3 Банк ГПБ (АО) 1176079 8,21%
4 АО «АЛЬФА-БАНК» 932040 9,83%
5 ПАО «Промсвязьбанк» 624733 9,31%
6 АО «Райффайзенбанк» 558052 25,76%
7 АО «ТБанк» 495621 10,21%
8 АО «Россельхозбанк» 399079 8,93%
9 ПАО «Совкомбанк» 382397 8,75%
10 АО «Банк ДОМ.РФ» 344587 10,59%
11 АО «ЮниКредит Банк» 297393 72,00%
12 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 291012 8,86%
13 АО «БМ-Банк» 228209 17,36%
14 ПАО «Банк Санкт-Петербург» 161427 16,86%
15 АО «АБ РОССИЯ» 126228 10,38%
16 АО «КБ Ситибанк» 121676 125,79%
17 АО «АКБ НОВИКОМБАНК» 100015 10,80%
18 ПАО «МТС-Банк» 94614 10,43%
19 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 93091 11,66%
20 ПАО «АК БАРС» БАНК 89421 11,53%
21 АО «ОТП Банк» 84979 11,68%
22 НКО НКЦ (АО) 64757
23 АО «Экспобанк» 54935 14,01%
24 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» АО 44960 122,22%
25 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 44822 13,70%
26 АО «Банк Интеза» 44056 118,60%
27 АО «Почта Банк» 41830 11,69%
28 АО «АКБ ЦентроКредит» 41404 16,66%
29 «ТКБ БАНК» ПАО 41206 12,95%
30 АКБ «НРБанк» (АО) 39491 18,49%
31 ПАО «АКБ Металлинвестбанк» 36673 11,83%
32 АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» 35653 268,84%
33 ООО «Вайлдберриз Банк» 35509 60,65%
34 АО «РОСЭКСИМБАНК» 34982 23,94%
35 АО «Авто Финанс Банк» 32988 15,25%
36 ООО «Дойче Банк» 31579 162,93%
37 АО «Банк Аверс» 31285 27,00%
38 АО «Яндекс Банк» 30718 14,03%
39 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 30109 14,24%
40 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 28817 10,52%
41 ООО «ОЗОН Банк» 27631 18,94%
42 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 26982 9,73%
43 ООО «Банк Точка» 26921 19,10%
44 АО «Мидзухо Банк (Москва)» 26791 375,58%
45 НКО АО НРД 25590
46 КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 25429 44,90%
47 АО «СМБСР Банк» 23800 205,52%
48 АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 22087 140,46%
49 КБ «Кубань Кредит» ООО 21378 12,22%
50 АО «МСП Банк» 21327 15,96%
51 АО «Банк Русский Стандарт» 21024 9,52%
52 ПАО «МЕТКОМБАНК» 20137 17,94%
53 ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» 20114 12,23%
54 «Коммерческий Индо Банк» ООО 19958 190,38%
55 «БНП ПАРИБА БАНК» АО 19341 100,95%
56 АО «БАНК СНГБ» 19229 21,83%
57 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» 18925 281,81%
58 АО «БКС Банк» 18906 25,59%
59 АО «Ингосстрах Банк» 18892 12,84%
60 «ББР Банк» (АО) 18830 12,56%
61 АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 18822 9,26%
62 «Банк Левобережный» (ПАО) 18691 13,57%
63 АО «КБ Солидарность» 18156 19,50%
64 ПАО «КБ УБРиР» 17930 9,60%
65 ПАО «КБ Центр-инвест» 17192 11,85%
66 «АО Тойота Банк» 17179 62,51%
67 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 15682 21,16%
68 «КБ Ренессанс Кредит» (ООО) 15178 10,68%
69 «АКБ Держава» ПАО 14351 14,62%
70 «АКБ ФОРА-БАНК» (АО) 13456 12,85%
71 ООО «Фольксваген Банк РУС» 13134 107,76%
72 АО «Тольяттихимбанк» 12773 73,47%
73 ПАО «АКБ АВАНГАРД» 12760 14,99%
74 АО «СЭБ Банк» 12086 233,49%
75 «СДМ-Банк» (ПАО) 11895 13,26%
76 ООО «Чайна Констракшн Банк» 11791 95,61%
77 АО «Банк Синара» 11498 10,85%
78 ООО «Чайнасельхозбанк» 11125 303,94%
79 АО «Дальневосточный банк» 11004 23,32%
80 АО «Банк Финсервис» 11003 17,30%
81 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 10673 15,01%
82 АО «Банк Национальный стандарт» 10500 24,90%
83 ООО «БМВ Банк» 10135 80,76%
84 АО «РЕАЛИСТ БАНК» 9797 13,04%
85 АО «АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 9624 19,52%
86 АО «Денизбанк Москва» 9531 19,55%
87 ПАО «БыстроБанк» 9262 16,03%
88 АО «МБ Банк» 8963 20,44%
89 «Русьуниверсалбанк» (ООО) 8923 96,30%
90 ПАО «СПБ Банк» 8772 75,45%
91 «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) 8343 35,43%
92 «Эс-Би-Ай Банк» ООО 8081 139,02%
93 «Креди Агриколь» КИБ АО 8010 143,39%
94 «КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 7960 29,11%
95 АО «ТАТСОЦБАНК» 7934 33,91%
96 ООО «КБ АРЕСБАНК» 7544 26,93%
97 АО «МС Банк Рус» 7507 51,39%
98 ПАО «НБД-Банк» 7486 16,48%
99 ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» 7024 31,69%
100 АО «Ури Банк» 6825 89,96%
101 ООО «МБ РУС Банк» 6653 46,03%
102 «АКБ Ланта-Банк» (АО) 6616 24,51%
103 АО «ИШБАНК» 6564 18,09%
104 НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) 6458
105 ООО «банк Раунд» 6454 20,01%
106 АО «АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 6435 15,94%
107 ПАО «АКИБАНК» 6198 60,24%
108 АО «Газэнергобанк» 6192 6,73%
109 «АКБ Энергобанк» (АО) 6149 21,83%
110 АО «Банк Объединенный капитал» 6065 36,37%
111 «Банк КУБ» (АО) 5954 12,43%
112 «Банк МБА-МОСКВА» ООО 5888 22,71%
113 «РНКО Платежный Центр» (ООО) 5791
114 АО «АКБ Алеф-Банк» 5661 27,62%
115 АО «КБ РУСНАРБАНК» 5660 10,41%
116 ООО «НКО ЮМани» 5619
117 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 5547 11,47%
118 Банк «РЕСО Кредит» (АО) 5411 34,62%
119 АО «КБ Хлынов» 5203 11,77%
120 АО «БАНК СГБ» 5060 12,97%
121 «Азия-Инвест Банк» (АО) 4990 14,54%
122 АО «Банк ФИНАМ» 4373 43,50%
123 АКБ «СЛАВИЯ» (АО) 4364 30,73%
124 «ЦМРБанк» (ООО) 4268 29,29%
125 АО «Банк ПСКБ» 4253 12,53%
126 ООО «Унифондбанк» 4231 54,09%
127 АО «Солид Банк» 4183 16,78%
128 Банк ИПБ (АО) 4111 15,33%
129 АО «НК Банк» 4101 35,51%
130 «КБ Москоммерцбанк» (АО) 4101 38,67%
131 ПАО «РосДорБанк» 4063 9,98%
132 ООО «Ю Би Эс Банк» 3698 217,94%
133 АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 3547 32,61%
134 АКБ «Форштадт» (АО) 3536 45,80%
135 АО «Первый Инвестиционный Банк» 3487 28,73%
136 АО «НОКССБАНК» 3262 26,94%
137 АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 3162 16,32%
138 ООО «Цифра банк» 3059 16,41%
139 АО «Банк Акцепт» 3040 12,33%
140 АО «ГЕНБАНК» 3039 5,56%
141 АО «КБ Модульбанк» 3014 12,61%
142 АО «РФК-банк» 3007 67,52%
143 ООО «Голдман Сакс Банк» 3006 71,65%
144 ООО «Инбанк» 2999 16,13%
145 «ЭКСИ-Банк» (АО) 2877 23,18%
146 ООО «КБ РостФинанс» 2839 24,77%
147 «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) 2783 11,07%
148 АО «ГУТА-БАНК» 2777 86,08%
149 АО «ГОРБАНК» 2644 77,06%
150 АО «КБ Урал ФД» 2626 11,85%
151 АО «Банк Развитие-Столица» 2585 31,34%
152 «Банк Снежинский» АО 2556 31,85%
153 АО «КБ ЮНИСТРИМ» 2489 20,41%
154 АО «НС Банк» 2398 12,73%
155 ООО «Первый Клиентский Банк» 2355 33,13%
156 АО «Углеметбанк» 2351 34,36%
157 АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 2349 12,42%
158 ООО «Камкомбанк» 2274 14,33%
159 «Банк ИТУРУП» (ООО) 2224 32,32%
160 «МОРСКОЙ БАНК» (АО) 2213 18,62%
161 ООО «КБ ГТ банк» 2170 25,66%
162 «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО) 2167 16,29%
163 АО «Банк БЖФ» 2151 13,83%
164 «КБ Крокус-Банк» (ООО) 2093 72,67%
165 АО «АБ Капитал» 2065 235,59%
166 ООО «НКО Мобильная карта» 2049
167 АО «Свой Банк» 1967 14,54%
168 ПАО «Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 1929 11,88%
169 ООО «КБЭР Банк Казани» 1924 12,43%
170 ООО «АТБ» Банк 1884 12,57%
171 АО «Датабанк» 1857 11,10%
172 ПАО «НИКО-БАНК» 1836 17,99%
173 ПАО «Норвик Банк» 1835 10,50%
174 ПАО «АКБ Приморье» 1806 6,34%
175 НКО ЦК РДК (АО) 1798
176 «Банк Кремлевский» ООО 1750 51,91%
177 КБ РБА (ООО) 1678 114,10%
178 ПАО «Контур.Банк» 1670 44,65%
179 ООО «Хакасский муниципальный банк» 1669 25,37%
180 АО «КБ Пойдём!» 1653 6,44%
181 «СИБСОЦБАНК» ООО 1625 19,77%
182 АО «Витабанк» 1619 26,06%
183 ПАО «УКБ Новобанк» 1613 31,71%
184 АО «Банк 131» 1606 41,73%
185 АО «УКБ Белгородсоцбанк» 1584 22,43%
186 «КБ СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 1567 42,04%
187 АО «БАНК МОСКВА-СИТИ» 1555 26,86%
188 ООО «НКО Вестерн Юнион ДП Восток» 1477
189 «АКБ ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 1443 20,67%
190 «АКБ Трансстройбанк» (АО) 1438 10,13%
191 КБ НМБ ООО 1367 69,99%
192 «КБ Новый век» (ООО) 1366 27,57%
193 АО «БАНК НБС» 1357 22,43%
194 АО «Кубаньторгбанк» 1325 41,77%
195 «Натиксис Банк АО» 1312 68,27%
196 «МП Банк» (ООО) 1299 33,09%
197 ООО «КБ СИНКО-БАНК» 1297 20,17%
198 ООО «Примтеркомбанк» 1286 44,86%
199 «АКБ НООСФЕРА» (АО) 1254 23,52%
200 АО «МОСКОМБАНК» 1239 45,01%
201 АО «Кузнецкбизнесбанк» 1238 9,99%
202 «Санкт-Петербургский банк инвестиций» (АО) 1236 184,42%
203 «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) 1214 45,39%
204 ООО «ЗЕМКОМБАНК» 1160 100,99%
205 АО «МТИ Банк» 1158 13,55%
206 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 1155 16,60%
207 «КБ Долинск» (АО) 1153 10,25%
208 АО «Банк ДАЛЕНА» 1146 65,49%
209 «Северный Народный Банк» (АО) 1141 31,94%
210 ООО «АЛТЫНБАНК» 1103 123,09%
211 ООО «СМЛТ Банк» 1090 39,72%
212 ООО «НКО ПэйПал РУ» 1084
213 АО «КБ Соколовский» 1080 24,19%
214 «Банк Заречье» (АО) 1030 47,74%
215 «НКО Платежи и Расчеты» (АО) 1011
216 АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» * 997 9,11%
217 ПАО «Томскпромстройбанк» * 996 16,66%
218 АО «НКО ЭЛЕКСНЕТ» * 990
219 РНКО «ВК Платежные решения» (ООО) * 975
220 ООО «Земский банк» * 959 13,21%
221 ООО «КБ ВНЕШФИНБАНК» * 947 48,61%
222 ООО «РУСБС» * 943 90,91%
223 АО «ПроБанк» * 933 38,20%
224 ПАО «ФИНСТАР БАНК» * 925 11,05%
225 АО «КБ ИС Банк» * 925 14,25%
226 АО «БАНК Ермак» * 920 72,19%
227 АО «Великие Луки банк» * 900 81,22%
228 АО «Банк Агророс» * 898 17,20%
229 Банк РМП (АО) * 882 72,68%
230 АО «Роял Кредит Банк» * 873 25,95%
231 ООО «КБ Кетовский» * 868 13,20%
232 ПАО «Банк Кузнецкий» * 863 9,28%
233 ООО «АвтоКредитБанк» * 841 69,58%
234 «БСТ-БАНК» АО * 835 26,08%
235 АО «Банк ЧБРР» * 832 24,39%
236 ООО «КБ Уралфинанс» * 805 34,05%
237 АО «КБ ВАКОБАНК» * 790 136,15%
238 ПАО «КБ Сельмашбанк» * 779 65,98%
239 АО «Банк Вологжанин» * 762 14,74%
240 «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) * 760 48,47%
241 «Банк Пермь» (АО) * 753 51,30%
242 «Республиканский Кредитный Альянс» ООО * 746 39,84%
243 АО «Сити Инвест Банк» * 731 12,09%
244 ООО «Бланк банк» * 730 20,87%
245 «МКИБ РОССИТА-БАНК» ООО * 722 42,28%
246 АО «Банк Венец» * 717 10,06%
247 ООО «КБ Алтайкапиталбанк» * 715 16,73%
248 «Нацинвестпромбанк» (АО) * 708 9,76%
249 АО «УРАЛПРОМБАНК» * 691 25,43%
250 «Банк Нальчик» ООО * 645 67,05%
251 ПАО «Ставропольпромстройбанк» * 643 12,47%
252 АО «КАБ Викинг» * 636 38,99%
253 АО «АИКБ Енисейский объединенный банк» * 621 10,28%
254 АО «КБ Приобье» * 594 66,81%
255 ООО «Банк Саратов» * 594 29,11%
256 АО «КБ НИБ» * 588 161,12%
257 ООО «БАНК КУРГАН» * 578 45,68%
258 ООО «Банк Элита» * 577 22,02%
259 ООО «Промсельхозбанк» * 565 50,90%
260 «Братский АНКБ» АО * 565 15,84%
261 ООО «ПроКоммерцБанк» * 565 35,34%
262 АО «Комбанк Арзамас» * 564 25,29%
263 ООО «РНКО Платежный конструктор» * 513 109,61%
264 «Банк Вятич» (ПАО) * 511 125,39%
265 «РНКО Люминис» (АО) * 510
266 «Банк Глобус» (АО) * 503 15,72%
267 ООО «Банк Оранжевый» * 492 33,71%
268 ООО «КБ Дружба» * 491 26,69%
269 «ИКБР ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) * 481 12,99%
270 АО «НДБанк» * 469 27,48%
271 ООО «Крона-Банк» * 460 38,94%
272 «Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) * 453 61,16%
273 «НКО Центр расчетов» (АО) * 453
274 АО «НКБ СЛАВЯНБАНК» * 442 38,09%
275 АО «АКИБ Почтобанк» * 442 37,95%
276 ООО «РНКО Единая касса» * 438
277 «МКБ Дон-Тексбанк» ООО * 426 135,24%
278 ООО «НОВОКИБ» * 424 74,70%
279 ООО «КБ Столичный Кредит» * 420 20,44%
280 «КБ Максима» (ООО) * 419 53,72%
281 «Вэйбанк» АО * 404 34,87%
282 АО «КИБ ЕВРОАЛЬЯНС» * 402 34,06%
283 НКО ЛЦК (АО) * 401
284 АО «Банк ТКПБ» * 390 27,14%
285 АО «Первый Дортрансбанк» * 386 16,59%
286 ООО «Банк РСИ» * 364 48,65%
287 ООО «ЖИВАГО БАНК» * 358 6,38%
288 АО «Классик Эконом Банк» * 348 58,40%
289 ПАО «Донкомбанк» * 347 21,58%
290 «Банк Йошкар-Ола» (ПАО) * 345 27,77%
291 «КБ Байкалкредобанк» (АО) * 340 43,59%
292 ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» * 338 20,65%
293 АО «БАЛАКОВО-БАНК» * 337 43,41%
294 «КБ Континенталь» ООО * 335 88,56%
295 АО «Банк Торжок» * 332 67,80%
296 АО «БАНК БЕРЕЙТ» * 332 116,03%
297 «СеверСтройБанк» АО * 330 62,67%
298 «АКБ Кузбассхимбанк» (ПАО) * 314 15,14%
299 БАНК МСКБ (АО) * 313 35,24%
300 ПАО «КБ РусьРегионБанк» * 310 57,99%
301 АО «КБ САММИТ БАНК» * 303 35,56%
302 «НКО Истина» (АО) * 302
303 «БАНК АГОРА» ООО * 301 21,29%
304 АО «ЕАТПБанк» * 296 17,97%
305 ООО «КБ Калуга» * 294 8,95%
306 АО «Таганрогбанк» * 292 54,00%
307 ООО «КБ МВС Банк» * 287 76,10%
308 НКО АО ПРЦ * 278
309 АО «ИК Банк» * 274 20,62%
310 ПАО «Комбанк Химик» * 264 34,46%
311 ООО «Костромаселькомбанк» * 262 16,78%
312 «НКО Альтернатива» (ООО) * 250
313 АО «КБ КОСМОС» * 242 34,72%
314 ООО «КБ ЭКО-ИНВЕСТ» * 240 183,17%
315 «НКО МОНЕТА» (ООО) * 229
316 АО «ИТ Банк» * 222 29,99%
317 ООО «НКО Тайдон» * 219
318 ООО «НКО Расчетные Решения» * 198
319 «РНКО АЗИЯПЭЙ» ООО * 156
320 ООО «НКО ЭЛЕКСИР» * 139
321 ООО «НКО ЭЛПЛАТ» * 130
322 РНКО ЕАРК (АО) * 121
323 «РНКО АМАНАТ» (ООО) * 118
324 НКО МКС (ООО) * 108
325 ООО «РНКО ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» * 102
326 НКО РКЦ ДВ (АО) * 96
327 ООО «РНКО АМРА» * 90
328 ООО «РНКО Банковская зона» * 89
329 ООО «РНКО Металлург» * 86
330 АО «РНКО НОДА» * 85
331 ООО «НКО МОБИ.Деньги» * 84
332 ООО «НКО Мурманский расчетный центр» * 71
333 ООО «НКО Твои платежи» * 62
334 «НКО Перспектива» (ООО) * 18
335 АО «Тимер Банк» –1985
336 АО «Экономбанк» –3088 0,00%
337 «ИНВЕСТТОРГБАНК» АО –22564 0,00%
338 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» –23558 0,00%
339 Банк ВБРР (АО)
340 «АКБ ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

*Основные показатели по величине основного капитала по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Таблица подготовлена «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

Новости компаний Все