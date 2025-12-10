Банки России. Основной капитал*

|
|№
|Банк
|Основной капитал (млн руб.)
|Достаточность основного капитала (Н1.2)
|1
|ПАО «Сбербанк»
|5689879
|9,88%
|2
|Банк ВТБ (ПАО)
|1788728
|7,74%
|3
|Банк ГПБ (АО)
|1176079
|8,21%
|4
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|932040
|9,83%
|5
|ПАО «Промсвязьбанк»
|624733
|9,31%
|6
|АО «Райффайзенбанк»
|558052
|25,76%
|7
|АО «ТБанк»
|495621
|10,21%
|8
|АО «Россельхозбанк»
|399079
|8,93%
|9
|ПАО «Совкомбанк»
|382397
|8,75%
|10
|АО «Банк ДОМ.РФ»
|344587
|10,59%
|11
|АО «ЮниКредит Банк»
|297393
|72,00%
|12
|ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
|291012
|8,86%
|13
|АО «БМ-Банк»
|228209
|17,36%
|14
|ПАО «Банк Санкт-Петербург»
|161427
|16,86%
|15
|АО «АБ РОССИЯ»
|126228
|10,38%
|16
|АО «КБ Ситибанк»
|121676
|125,79%
|17
|АО «АКБ НОВИКОМБАНК»
|100015
|10,80%
|18
|ПАО «МТС-Банк»
|94614
|10,43%
|19
|ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
|93091
|11,66%
|20
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|89421
|11,53%
|21
|АО «ОТП Банк»
|84979
|11,68%
|22
|НКО НКЦ (АО)
|64757
|—
|23
|АО «Экспобанк»
|54935
|14,01%
|24
|«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» АО
|44960
|122,22%
|25
|АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|44822
|13,70%
|26
|АО «Банк Интеза»
|44056
|118,60%
|27
|АО «Почта Банк»
|41830
|11,69%
|28
|АО «АКБ ЦентроКредит»
|41404
|16,66%
|29
|«ТКБ БАНК» ПАО
|41206
|12,95%
|30
|АКБ «НРБанк» (АО)
|39491
|18,49%
|31
|ПАО «АКБ Металлинвестбанк»
|36673
|11,83%
|32
|АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»
|35653
|268,84%
|33
|ООО «Вайлдберриз Банк»
|35509
|60,65%
|34
|АО «РОСЭКСИМБАНК»
|34982
|23,94%
|35
|АО «Авто Финанс Банк»
|32988
|15,25%
|36
|ООО «Дойче Банк»
|31579
|162,93%
|37
|АО «Банк Аверс»
|31285
|27,00%
|38
|АО «Яндекс Банк»
|30718
|14,03%
|39
|КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
|30109
|14,24%
|40
|«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
|28817
|10,52%
|41
|ООО «ОЗОН Банк»
|27631
|18,94%
|42
|ПАО «Банк ЗЕНИТ»
|26982
|9,73%
|43
|ООО «Банк Точка»
|26921
|19,10%
|44
|АО «Мидзухо Банк (Москва)»
|26791
|375,58%
|45
|НКО АО НРД
|25590
|—
|46
|КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
|25429
|44,90%
|47
|АО «СМБСР Банк»
|23800
|205,52%
|48
|АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
|22087
|140,46%
|49
|КБ «Кубань Кредит» ООО
|21378
|12,22%
|50
|АО «МСП Банк»
|21327
|15,96%
|51
|АО «Банк Русский Стандарт»
|21024
|9,52%
|52
|ПАО «МЕТКОМБАНК»
|20137
|17,94%
|53
|ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк»
|20114
|12,23%
|54
|«Коммерческий Индо Банк» ООО
|19958
|190,38%
|55
|«БНП ПАРИБА БАНК» АО
|19341
|100,95%
|56
|АО «БАНК СНГБ»
|19229
|21,83%
|57
|АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
|18925
|281,81%
|58
|АО «БКС Банк»
|18906
|25,59%
|59
|АО «Ингосстрах Банк»
|18892
|12,84%
|60
|«ББР Банк» (АО)
|18830
|12,56%
|61
|АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
|18822
|9,26%
|62
|«Банк Левобережный» (ПАО)
|18691
|13,57%
|63
|АО «КБ Солидарность»
|18156
|19,50%
|64
|ПАО «КБ УБРиР»
|17930
|9,60%
|65
|ПАО «КБ Центр-инвест»
|17192
|11,85%
|66
|«АО Тойота Банк»
|17179
|62,51%
|67
|ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
|15682
|21,16%
|68
|«КБ Ренессанс Кредит» (ООО)
|15178
|10,68%
|69
|«АКБ Держава» ПАО
|14351
|14,62%
|70
|«АКБ ФОРА-БАНК» (АО)
|13456
|12,85%
|71
|ООО «Фольксваген Банк РУС»
|13134
|107,76%
|72
|АО «Тольяттихимбанк»
|12773
|73,47%
|73
|ПАО «АКБ АВАНГАРД»
|12760
|14,99%
|74
|АО «СЭБ Банк»
|12086
|233,49%
|75
|«СДМ-Банк» (ПАО)
|11895
|13,26%
|76
|ООО «Чайна Констракшн Банк»
|11791
|95,61%
|77
|АО «Банк Синара»
|11498
|10,85%
|78
|ООО «Чайнасельхозбанк»
|11125
|303,94%
|79
|АО «Дальневосточный банк»
|11004
|23,32%
|80
|АО «Банк Финсервис»
|11003
|17,30%
|81
|ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
|10673
|15,01%
|82
|АО «Банк Национальный стандарт»
|10500
|24,90%
|83
|ООО «БМВ Банк»
|10135
|80,76%
|84
|АО «РЕАЛИСТ БАНК»
|9797
|13,04%
|85
|АО «АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
|9624
|19,52%
|86
|АО «Денизбанк Москва»
|9531
|19,55%
|87
|ПАО «БыстроБанк»
|9262
|16,03%
|88
|АО «МБ Банк»
|8963
|20,44%
|89
|«Русьуниверсалбанк» (ООО)
|8923
|96,30%
|90
|ПАО «СПБ Банк»
|8772
|75,45%
|91
|«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)
|8343
|35,43%
|92
|«Эс-Би-Ай Банк» ООО
|8081
|139,02%
|93
|«Креди Агриколь» КИБ АО
|8010
|143,39%
|94
|«КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
|7960
|29,11%
|95
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|7934
|33,91%
|96
|ООО «КБ АРЕСБАНК»
|7544
|26,93%
|97
|АО «МС Банк Рус»
|7507
|51,39%
|98
|ПАО «НБД-Банк»
|7486
|16,48%
|99
|ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»
|7024
|31,69%
|100
|АО «Ури Банк»
|6825
|89,96%
|101
|ООО «МБ РУС Банк»
|6653
|46,03%
|102
|«АКБ Ланта-Банк» (АО)
|6616
|24,51%
|103
|АО «ИШБАНК»
|6564
|18,09%
|104
|НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)
|6458
|—
|105
|ООО «банк Раунд»
|6454
|20,01%
|106
|АО «АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
|6435
|15,94%
|107
|ПАО «АКИБАНК»
|6198
|60,24%
|108
|АО «Газэнергобанк»
|6192
|6,73%
|109
|«АКБ Энергобанк» (АО)
|6149
|21,83%
|110
|АО «Банк Объединенный капитал»
|6065
|36,37%
|111
|«Банк КУБ» (АО)
|5954
|12,43%
|112
|«Банк МБА-МОСКВА» ООО
|5888
|22,71%
|113
|«РНКО Платежный Центр» (ООО)
|5791
|—
|114
|АО «АКБ Алеф-Банк»
|5661
|27,62%
|115
|АО «КБ РУСНАРБАНК»
|5660
|10,41%
|116
|ООО «НКО ЮМани»
|5619
|—
|117
|АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
|5547
|11,47%
|118
|Банк «РЕСО Кредит» (АО)
|5411
|34,62%
|119
|АО «КБ Хлынов»
|5203
|11,77%
|120
|АО «БАНК СГБ»
|5060
|12,97%
|121
|«Азия-Инвест Банк» (АО)
|4990
|14,54%
|122
|АО «Банк ФИНАМ»
|4373
|43,50%
|123
|АКБ «СЛАВИЯ» (АО)
|4364
|30,73%
|124
|«ЦМРБанк» (ООО)
|4268
|29,29%
|125
|АО «Банк ПСКБ»
|4253
|12,53%
|126
|ООО «Унифондбанк»
|4231
|54,09%
|127
|АО «Солид Банк»
|4183
|16,78%
|128
|Банк ИПБ (АО)
|4111
|15,33%
|129
|АО «НК Банк»
|4101
|35,51%
|130
|«КБ Москоммерцбанк» (АО)
|4101
|38,67%
|131
|ПАО «РосДорБанк»
|4063
|9,98%
|132
|ООО «Ю Би Эс Банк»
|3698
|217,94%
|133
|АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
|3547
|32,61%
|134
|АКБ «Форштадт» (АО)
|3536
|45,80%
|135
|АО «Первый Инвестиционный Банк»
|3487
|28,73%
|136
|АО «НОКССБАНК»
|3262
|26,94%
|137
|АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
|3162
|16,32%
|138
|ООО «Цифра банк»
|3059
|16,41%
|139
|АО «Банк Акцепт»
|3040
|12,33%
|140
|АО «ГЕНБАНК»
|3039
|5,56%
|141
|АО «КБ Модульбанк»
|3014
|12,61%
|142
|АО «РФК-банк»
|3007
|67,52%
|143
|ООО «Голдман Сакс Банк»
|3006
|71,65%
|144
|ООО «Инбанк»
|2999
|16,13%
|145
|«ЭКСИ-Банк» (АО)
|2877
|23,18%
|146
|ООО «КБ РостФинанс»
|2839
|24,77%
|147
|«Прио-Внешторгбанк» (ПАО)
|2783
|11,07%
|148
|АО «ГУТА-БАНК»
|2777
|86,08%
|149
|АО «ГОРБАНК»
|2644
|77,06%
|150
|АО «КБ Урал ФД»
|2626
|11,85%
|151
|АО «Банк Развитие-Столица»
|2585
|31,34%
|152
|«Банк Снежинский» АО
|2556
|31,85%
|153
|АО «КБ ЮНИСТРИМ»
|2489
|20,41%
|154
|АО «НС Банк»
|2398
|12,73%
|155
|ООО «Первый Клиентский Банк»
|2355
|33,13%
|156
|АО «Углеметбанк»
|2351
|34,36%
|157
|АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
|2349
|12,42%
|158
|ООО «Камкомбанк»
|2274
|14,33%
|159
|«Банк ИТУРУП» (ООО)
|2224
|32,32%
|160
|«МОРСКОЙ БАНК» (АО)
|2213
|18,62%
|161
|ООО «КБ ГТ банк»
|2170
|25,66%
|162
|«ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)
|2167
|16,29%
|163
|АО «Банк БЖФ»
|2151
|13,83%
|164
|«КБ Крокус-Банк» (ООО)
|2093
|72,67%
|165
|АО «АБ Капитал»
|2065
|235,59%
|166
|ООО «НКО Мобильная карта»
|2049
|—
|167
|АО «Свой Банк»
|1967
|14,54%
|168
|ПАО «Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
|1929
|11,88%
|169
|ООО «КБЭР Банк Казани»
|1924
|12,43%
|170
|ООО «АТБ» Банк
|1884
|12,57%
|171
|АО «Датабанк»
|1857
|11,10%
|172
|ПАО «НИКО-БАНК»
|1836
|17,99%
|173
|ПАО «Норвик Банк»
|1835
|10,50%
|174
|ПАО «АКБ Приморье»
|1806
|6,34%
|175
|НКО ЦК РДК (АО)
|1798
|—
|176
|«Банк Кремлевский» ООО
|1750
|51,91%
|177
|КБ РБА (ООО)
|1678
|114,10%
|178
|ПАО «Контур.Банк»
|1670
|44,65%
|179
|ООО «Хакасский муниципальный банк»
|1669
|25,37%
|180
|АО «КБ Пойдём!»
|1653
|6,44%
|181
|«СИБСОЦБАНК» ООО
|1625
|19,77%
|182
|АО «Витабанк»
|1619
|26,06%
|183
|ПАО «УКБ Новобанк»
|1613
|31,71%
|184
|АО «Банк 131»
|1606
|41,73%
|185
|АО «УКБ Белгородсоцбанк»
|1584
|22,43%
|186
|«КБ СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
|1567
|42,04%
|187
|АО «БАНК МОСКВА-СИТИ»
|1555
|26,86%
|188
|ООО «НКО Вестерн Юнион ДП Восток»
|1477
|—
|189
|«АКБ ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
|1443
|20,67%
|190
|«АКБ Трансстройбанк» (АО)
|1438
|10,13%
|191
|КБ НМБ ООО
|1367
|69,99%
|192
|«КБ Новый век» (ООО)
|1366
|27,57%
|193
|АО «БАНК НБС»
|1357
|22,43%
|194
|АО «Кубаньторгбанк»
|1325
|41,77%
|195
|«Натиксис Банк АО»
|1312
|68,27%
|196
|«МП Банк» (ООО)
|1299
|33,09%
|197
|ООО «КБ СИНКО-БАНК»
|1297
|20,17%
|198
|ООО «Примтеркомбанк»
|1286
|44,86%
|199
|«АКБ НООСФЕРА» (АО)
|1254
|23,52%
|200
|АО «МОСКОМБАНК»
|1239
|45,01%
|201
|АО «Кузнецкбизнесбанк»
|1238
|9,99%
|202
|«Санкт-Петербургский банк инвестиций» (АО)
|1236
|184,42%
|203
|«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
|1214
|45,39%
|204
|ООО «ЗЕМКОМБАНК»
|1160
|100,99%
|205
|АО «МТИ Банк»
|1158
|13,55%
|206
|АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
|1155
|16,60%
|207
|«КБ Долинск» (АО)
|1153
|10,25%
|208
|АО «Банк ДАЛЕНА»
|1146
|65,49%
|209
|«Северный Народный Банк» (АО)
|1141
|31,94%
|210
|ООО «АЛТЫНБАНК»
|1103
|123,09%
|211
|ООО «СМЛТ Банк»
|1090
|39,72%
|212
|ООО «НКО ПэйПал РУ»
|1084
|—
|213
|АО «КБ Соколовский»
|1080
|24,19%
|214
|«Банк Заречье» (АО)
|1030
|47,74%
|215
|«НКО Платежи и Расчеты» (АО)
|1011
|—
|216
|АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
|* 997
|9,11%
|217
|ПАО «Томскпромстройбанк»
|* 996
|16,66%
|218
|АО «НКО ЭЛЕКСНЕТ»
|* 990
|—
|219
|РНКО «ВК Платежные решения» (ООО)
|* 975
|—
|220
|ООО «Земский банк»
|* 959
|13,21%
|221
|ООО «КБ ВНЕШФИНБАНК»
|* 947
|48,61%
|222
|ООО «РУСБС»
|* 943
|90,91%
|223
|АО «ПроБанк»
|* 933
|38,20%
|224
|ПАО «ФИНСТАР БАНК»
|* 925
|11,05%
|225
|АО «КБ ИС Банк»
|* 925
|14,25%
|226
|АО «БАНК Ермак»
|* 920
|72,19%
|227
|АО «Великие Луки банк»
|* 900
|81,22%
|228
|АО «Банк Агророс»
|* 898
|17,20%
|229
|Банк РМП (АО)
|* 882
|72,68%
|230
|АО «Роял Кредит Банк»
|* 873
|25,95%
|231
|ООО «КБ Кетовский»
|* 868
|13,20%
|232
|ПАО «Банк Кузнецкий»
|* 863
|9,28%
|233
|ООО «АвтоКредитБанк»
|* 841
|69,58%
|234
|«БСТ-БАНК» АО
|* 835
|26,08%
|235
|АО «Банк ЧБРР»
|* 832
|24,39%
|236
|ООО «КБ Уралфинанс»
|* 805
|34,05%
|237
|АО «КБ ВАКОБАНК»
|* 790
|136,15%
|238
|ПАО «КБ Сельмашбанк»
|* 779
|65,98%
|239
|АО «Банк Вологжанин»
|* 762
|14,74%
|240
|«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)
|* 760
|48,47%
|241
|«Банк Пермь» (АО)
|* 753
|51,30%
|242
|«Республиканский Кредитный Альянс» ООО
|* 746
|39,84%
|243
|АО «Сити Инвест Банк»
|* 731
|12,09%
|244
|ООО «Бланк банк»
|* 730
|20,87%
|245
|«МКИБ РОССИТА-БАНК» ООО
|* 722
|42,28%
|246
|АО «Банк Венец»
|* 717
|10,06%
|247
|ООО «КБ Алтайкапиталбанк»
|* 715
|16,73%
|248
|«Нацинвестпромбанк» (АО)
|* 708
|9,76%
|249
|АО «УРАЛПРОМБАНК»
|* 691
|25,43%
|250
|«Банк Нальчик» ООО
|* 645
|67,05%
|251
|ПАО «Ставропольпромстройбанк»
|* 643
|12,47%
|252
|АО «КАБ Викинг»
|* 636
|38,99%
|253
|АО «АИКБ Енисейский объединенный банк»
|* 621
|10,28%
|254
|АО «КБ Приобье»
|* 594
|66,81%
|255
|ООО «Банк Саратов»
|* 594
|29,11%
|256
|АО «КБ НИБ»
|* 588
|161,12%
|257
|ООО «БАНК КУРГАН»
|* 578
|45,68%
|258
|ООО «Банк Элита»
|* 577
|22,02%
|259
|ООО «Промсельхозбанк»
|* 565
|50,90%
|260
|«Братский АНКБ» АО
|* 565
|15,84%
|261
|ООО «ПроКоммерцБанк»
|* 565
|35,34%
|262
|АО «Комбанк Арзамас»
|* 564
|25,29%
|263
|ООО «РНКО Платежный конструктор»
|* 513
|109,61%
|264
|«Банк Вятич» (ПАО)
|* 511
|125,39%
|265
|«РНКО Люминис» (АО)
|* 510
|—
|266
|«Банк Глобус» (АО)
|* 503
|15,72%
|267
|ООО «Банк Оранжевый»
|* 492
|33,71%
|268
|ООО «КБ Дружба»
|* 491
|26,69%
|269
|«ИКБР ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
|* 481
|12,99%
|270
|АО «НДБанк»
|* 469
|27,48%
|271
|ООО «Крона-Банк»
|* 460
|38,94%
|272
|«Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
|* 453
|61,16%
|273
|«НКО Центр расчетов» (АО)
|* 453
|—
|274
|АО «НКБ СЛАВЯНБАНК»
|* 442
|38,09%
|275
|АО «АКИБ Почтобанк»
|* 442
|37,95%
|276
|ООО «РНКО Единая касса»
|* 438
|—
|277
|«МКБ Дон-Тексбанк» ООО
|* 426
|135,24%
|278
|ООО «НОВОКИБ»
|* 424
|74,70%
|279
|ООО «КБ Столичный Кредит»
|* 420
|20,44%
|280
|«КБ Максима» (ООО)
|* 419
|53,72%
|281
|«Вэйбанк» АО
|* 404
|34,87%
|282
|АО «КИБ ЕВРОАЛЬЯНС»
|* 402
|34,06%
|283
|НКО ЛЦК (АО)
|* 401
|—
|284
|АО «Банк ТКПБ»
|* 390
|27,14%
|285
|АО «Первый Дортрансбанк»
|* 386
|16,59%
|286
|ООО «Банк РСИ»
|* 364
|48,65%
|287
|ООО «ЖИВАГО БАНК»
|* 358
|6,38%
|288
|АО «Классик Эконом Банк»
|* 348
|58,40%
|289
|ПАО «Донкомбанк»
|* 347
|21,58%
|290
|«Банк Йошкар-Ола» (ПАО)
|* 345
|27,77%
|291
|«КБ Байкалкредобанк» (АО)
|* 340
|43,59%
|292
|ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»
|* 338
|20,65%
|293
|АО «БАЛАКОВО-БАНК»
|* 337
|43,41%
|294
|«КБ Континенталь» ООО
|* 335
|88,56%
|295
|АО «Банк Торжок»
|* 332
|67,80%
|296
|АО «БАНК БЕРЕЙТ»
|* 332
|116,03%
|297
|«СеверСтройБанк» АО
|* 330
|62,67%
|298
|«АКБ Кузбассхимбанк» (ПАО)
|* 314
|15,14%
|299
|БАНК МСКБ (АО)
|* 313
|35,24%
|300
|ПАО «КБ РусьРегионБанк»
|* 310
|57,99%
|301
|АО «КБ САММИТ БАНК»
|* 303
|35,56%
|302
|«НКО Истина» (АО)
|* 302
|—
|303
|«БАНК АГОРА» ООО
|* 301
|21,29%
|304
|АО «ЕАТПБанк»
|* 296
|17,97%
|305
|ООО «КБ Калуга»
|* 294
|8,95%
|306
|АО «Таганрогбанк»
|* 292
|54,00%
|307
|ООО «КБ МВС Банк»
|* 287
|76,10%
|308
|НКО АО ПРЦ
|* 278
|—
|309
|АО «ИК Банк»
|* 274
|20,62%
|310
|ПАО «Комбанк Химик»
|* 264
|34,46%
|311
|ООО «Костромаселькомбанк»
|* 262
|16,78%
|312
|«НКО Альтернатива» (ООО)
|* 250
|—
|313
|АО «КБ КОСМОС»
|* 242
|34,72%
|314
|ООО «КБ ЭКО-ИНВЕСТ»
|* 240
|183,17%
|315
|«НКО МОНЕТА» (ООО)
|* 229
|—
|316
|АО «ИТ Банк»
|* 222
|29,99%
|317
|ООО «НКО Тайдон»
|* 219
|—
|318
|ООО «НКО Расчетные Решения»
|* 198
|—
|319
|«РНКО АЗИЯПЭЙ» ООО
|* 156
|—
|320
|ООО «НКО ЭЛЕКСИР»
|* 139
|—
|321
|ООО «НКО ЭЛПЛАТ»
|* 130
|—
|322
|РНКО ЕАРК (АО)
|* 121
|—
|323
|«РНКО АМАНАТ» (ООО)
|* 118
|—
|324
|НКО МКС (ООО)
|* 108
|—
|325
|ООО «РНКО ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
|* 102
|—
|326
|НКО РКЦ ДВ (АО)
|* 96
|—
|327
|ООО «РНКО АМРА»
|* 90
|—
|328
|ООО «РНКО Банковская зона»
|* 89
|—
|329
|ООО «РНКО Металлург»
|* 86
|—
|330
|АО «РНКО НОДА»
|* 85
|—
|331
|ООО «НКО МОБИ.Деньги»
|* 84
|—
|332
|ООО «НКО Мурманский расчетный центр»
|* 71
|—
|333
|ООО «НКО Твои платежи»
|* 62
|—
|334
|«НКО Перспектива» (ООО)
|* 18
|—
|335
|АО «Тимер Банк»
|–1985
|—
|336
|АО «Экономбанк»
|–3088
|0,00%
|337
|«ИНВЕСТТОРГБАНК» АО
|–22564
|0,00%
|338
|ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
|–23558
|0,00%
|339
|Банк ВБРР (АО)
|—
|—
|340
|«АКБ ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
|—
|—