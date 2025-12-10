Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Банки России. Базовый капитал*

Банк Базовый капитал (млн руб.) Достаточность базового капитала (Н1.1)
1 ПАО «Сбербанк» 5539879 9,62%
2 Банк ВТБ (ПАО) 1411879 6,17%
3 Банк ГПБ (АО) 991079 6,92%
4 АО «АЛЬФА-БАНК» 870015 9,19%
5 ПАО «Промсвязьбанк» 597733 8,91%
6 АО «Райффайзенбанк» 558052 25,76%
7 АО «ТБанк» 392221 8,19%
8 АО «Россельхозбанк» 346045 7,76%
9 АО «Банк ДОМ.РФ» 344587 10,59%
10 ПАО «Совкомбанк» 334952 7,70%
11 АО «ЮниКредит Банк» 297393 72,00%
12 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 241468 7,45%
13 АО «БМ-Банк» 220209 16,76%
14 ПАО «Банк Санкт-Петербург» 161427 16,86%
15 АО «КБ Ситибанк» 121676 125,79%
16 АО «АБ РОССИЯ» 114228 9,39%
17 АО «АКБ НОВИКОМБАНК» 95015 10,26%
18 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 93091 11,66%
19 ПАО «АК БАРС» БАНК 89421 11,53%
20 АО «ОТП Банк» 84979 11,68%
21 ПАО «МТС-Банк» 75114 8,28%
22 НКО НКЦ (АО) 64757
23 АО «Экспобанк» 50105 12,93%
24 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» АО 44960 122,22%
25 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 44822 13,70%
26 АО «Банк Интеза» 44056 118,60%
27 АО «АКБ ЦентроКредит» 41404 16,66%
28 АКБ «НРБанк» (АО) 39491 18,49%
29 АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» 35653 268,84%
30 ООО «Вайлдберриз Банк» 35509 60,65%
31 АО «РОСЭКСИМБАНК» 34982 23,94%
32 АО «Авто Финанс Банк» 32988 15,25%
33 «ТКБ БАНК» ПАО 31792 10,29%
34 ПАО «АКБ Металлинвестбанк» 31653 10,32%
35 ООО «Дойче Банк» 31579 162,93%
36 АО «Банк Аверс» 31285 27,00%
37 АО «Яндекс Банк» 30218 13,81%
38 АО «Почта Банк» 30130 8,42%
39 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 30109 14,24%
40 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 28012 10,25%
41 ООО «ОЗОН Банк» 27631 18,94%
42 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 26982 9,73%
43 АО «Мидзухо Банк (Москва)» 26791 375,58%
44 НКО АО НРД 25590
45 КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 25429 44,90%
46 АО «СМБСР Банк» 23800 205,52%
47 ООО «Банк Точка» 23421 16,62%
48 АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 22087 140,46%
49 КБ «Кубань Кредит» ООО 21378 12,22%
50 АО «МСП Банк» 21327 15,96%
51 АО «Банк Русский Стандарт» 21024 9,52%
52 ПАО «МЕТКОМБАНК» 20137 17,94%
53 ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» 20114 12,23%
54 «Коммерческий Индо Банк» ООО 19958 190,38%
55 «БНП ПАРИБА БАНК» АО 19341 100,95%
56 АО «БАНК СНГБ» 19229 21,83%
57 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» 18925 281,81%
58 ББР Банк (АО) 18830 12,56%
59 АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 18822 9,26%
60 Банк «Левобережный» (ПАО) 18691 13,57%
61 АО «КБ Солидарность» 18156 19,50%
62 ПАО «КБ УБРиР» 17930 9,60%
63 АО «Ингосстрах Банк» 17392 11,82%
64 ПАО «КБ Центр-инвест» 17192 11,85%
65 АО «Тойота Банк» 17179 62,51%
66 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 15682 21,16%
67 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 15178 10,68%
68 АО «БКС Банк» 14881 21,07%
69 АКБ «Держава» ПАО 13371 13,69%
70 ООО «Фольксваген Банк РУС» 13134 107,76%
71 АО «Тольяттихимбанк» 12773 73,47%
72 ПАО «АКБ АВАНГАРД» 12760 14,99%
73 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 12490 11,87%
74 АО «СЭБ Банк» 12086 233,49%
75 «СДМ-Банк» (ПАО) 11895 13,26%
76 ООО «Чайна Констракшн Банк» 11791 95,61%
77 ООО «Чайнасельхозбанк» 11125 303,94%
78 АО «Дальневосточный банк» 11004 23,32%
79 АО «Банк Синара» 10800 10,19%
80 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 10673 15,01%
81 АО «Банк Национальный стандарт» 10500 24,90%
82 ООО «БМВ Банк» 10135 80,76%
83 АО «РЕАЛИСТ БАНК» 9797 13,04%
84 АО «АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 9624 19,52%
85 АО «Денизбанк Москва» 9531 19,55%
86 ПАО «БыстроБанк» 9262 16,03%
87 АО «МБ Банк» 8963 20,44%
88 «Русьуниверсалбанк» (ООО) 8923 96,30%
89 ПАО «СПБ Банк» 8772 75,45%
90 «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) 8343 35,43%
91 Эс-Би-Ай Банк ООО 8081 139,02%
92 «Креди Агриколь» КИБ АО 8010 143,39%
93 КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 7960 29,11%
94 АО «ТАТСОЦБАНК» 7934 33,91%
95 АО «Банк Финсервис» 7553 11,87%
96 ПАО «НБД-Банк» 7486 16,48%
97 ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» 7024 31,69%
98 АО «МС Банк Рус» 7007 47,96%
99 АО «Ури Банк» 6825 89,96%
100 ООО «МБ РУС Банк» 6653 46,03%
101 АКБ «Ланта-Банк» (АО) 6616 24,51%
102 АО «ИШБАНК» 6564 18,09%
103 НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) 6458
104 ООО «банк Раунд» 6454 20,01%
105 ПАО «АКИБАНК» 6198 60,24%
106 АО «Газэнергобанк» 6192 6,73%
107 АКБ «Энергобанк» (АО) 6149 21,83%
108 АО «Банк Объединенный капитал» 6065 36,37%
109 Банк «КУБ» (АО) 5954 12,43%
110 Банк «МБА-МОСКВА» ООО 5888 22,71%
111 РНКО «Платежный Центр» (ООО) 5791
112 АО «АКБ Алеф-Банк» 5661 27,62%
113 АО «КБ РУСНАРБАНК» 5660 10,41%
114 ООО «НКО ЮМани» 5619
115 Банк «РЕСО Кредит» (АО) 5411 34,62%
116 АО «КБ Хлынов» 5203 11,77%
117 ООО «КБ АРЕСБАНК» 5129 20,04%
118 Азия-Инвест Банк (АО) 4990 14,54%
119 АО «Банк ФИНАМ» 4373 43,50%
120 АО «АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 4269 11,18%
121 ЦМРБанк (ООО) 4268 29,29%
122 ООО «Унифондбанк» 4231 54,09%
123 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 4139 8,56%
124 АКБ «СЛАВИЯ» (АО) 4119 29,01%
125 Банк ИПБ (АО) 4111 15,33%
126 АО «НК Банк» 4101 35,51%
127 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 4101 38,67%
128 ПАО «РосДорБанк» 4063 9,98%
129 АО «Солид Банк» 3893 15,62%
130 АО «БАНК СГБ» 3810 9,76%
131 ООО «Ю Би Эс Банк» 3698 217,94%
132 АО «КБ АГРОПРОМКРЕДИТ» 3547 32,61%
133 АКБ «Форштадт» (АО) 3536 45,80%
134 АО «Первый Инвестиционный Банк» 3487 28,73%
135 АО «НОКССБАНК» 3262 26,94%
136 АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 3162 16,32%
137 АО «Банк ПСКБ» 3126 9,52%
138 ООО «Цифра банк» 3059 16,41%
139 АО «Банк Акцепт» 3040 12,33%
140 АО «ГЕНБАНК» 3039 5,56%
141 АО «КБ Модульбанк» 3014 12,61%
142 АО «РФК-банк» 3007 67,52%
143 ООО «Голдман Сакс Банк» 3006 71,65%
144 ООО «Инбанк» 2999 16,13%
145 «ЭКСИ-Банк» (АО) 2877 23,18%
146 ООО «КБ РостФинанс» 2839 24,77%
147 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 2783 11,07%
148 АО «ГУТА-БАНК» 2777 86,08%
149 АО «ГОРБАНК» 2644
150 АО «Банк Развитие-Столица» 2585 31,34%
151 Банк «Снежинский» АО 2556 31,85%
152 АО «КБ ЮНИСТРИМ» 2489 20,41%
153 ООО «Первый Клиентский Банк» 2355 33,13%
154 АО «Углеметбанк» 2351 34,36%
155 ООО «Камкомбанк» 2274
156 Банк «ИТУРУП» (ООО) 2224 32,32%
157 «МОРСКОЙ БАНК– (АО) 2213 18,62%
158 ООО «КБ ГТ банк» 2170 25,66%
159 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2167 16,29%
160 АО «КБ Урал ФД» 2126 9,59%
161 КБ «Крокус-Банк» (ООО) 2093 72,67%
162 АО «АБ Капитал» 2065 235,59%
163 ООО «НКО Мобильная карта» 2049
164 АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 1989 10,51%
165 АО «Свой Банк» 1967
166 ПАО «Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 1929 11,88%
167 ООО «АТБ» Банк 1884 12,57%
168 АО «Датабанк» 1857 11,10%
169 ПАО «НИКО-БАНК» 1836 17,99%
170 ПАО «Норвик Банк» 1835 10,50%
171 АО «Банк БЖФ» 1812 11,65%
172 НКО ЦК РДК (АО) 1798
173 «Банк Кремлевский» ООО 1750 51,91%
174 КБ «РБА» (ООО) 1678 114,10%
175 ПАО «Контур.Банк» 1670 44,65%
176 ООО «Хакасский муниципальный банк» 1669 25,37%
177 АО «КБ Пойдём!» 1653 6,44%
178 «СИБСОЦБАНК» ООО 1625 19,77%
179 АО «Витабанк» 1619 26,06%
180 ПАО «УКБ Новобанк» 1613 31,71%
181 АО «Банк 131» 1606
182 АО «УКБ Белгородсоцбанк» 1584 22,43%
183 ООО «КБЭР Банк Казани» 1580 10,21%
184 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 1567 42,04%
185 АО «НС Банк» 1558 8,27%
186 АО «БАНК МОСКВА-СИТИ» 1555 26,86%
187 ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» 1477
188 АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 1443 20,67%
189 АКБ «Трансстройбанк» (АО) 1438 10,13%
190 КБ НМБ ООО 1367
191 КБ «Новый век» (ООО) 1366 27,57%
192 АО «БАНК НБС» 1357
193 АО «Кубаньторгбанк» 1325 41,77%
194 «Натиксис Банк АО» 1312 68,27%
195 «МП Банк» (ООО) 1299 33,09%
196 ООО «КБ СИНКО-БАНК» 1297 20,17%
197 ООО «Примтеркомбанк» 1286
198 АКБ «НООСФЕРА» (АО) 1254 23,52%
199 АО «МОСКОМБАНК» 1239 45,01%
200 АО «Кузнецкбизнесбанк» 1238 9,99%
201 «Санкт-Петербургский банк инвестиций» (АО) 1236 184,42%
202 «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) 1214 45,39%
203 ООО «ЗЕМКОМБАНК» 1160
204 АО «МТИ Банк» 1158
205 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 1155 16,60%
206 АО «Банк ДАЛЕНА» 1146
207 «Северный Народный Банк» (АО) 1141 31,94%
208 ООО «АЛТЫНБАНК» 1103
209 ООО «СМЛТ Банк» 1090 39,72%
210 ООО НКО «ПэйПал РУ» 1084
211 АО «КБ Соколовский» 1080
212 «Банк Заречье» (АО) 1030 47,74%
213 НКО «Платежи и Расчеты» (АО) 1011
214 АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» * 997
215 ПАО «Томскпромстройбанк» * 996 16,66%
216 АО «НКО ЭЛЕКСНЕТ» * 990
217 РНКО «ВК Платежные решения» (ООО) * 975
218 ООО «КБ ВНЕШФИНБАНК» * 947 48,61%
219 ООО «РУСБС» * 943
220 АО «ПроБанк» * 933 38,20%
221 ПАО «ФИНСТАР БАНК» * 925 11,05%
222 АО «КБ ИС Банк» * 925
223 АО «БАНК Ермак» * 920
224 АО «Великие Луки банк» * 900
225 (АО «Банк Агророс») * 898 17,20%
226 «Банк РМП» (АО) * 882
227 АО «Роял Кредит Банк» * 873
228 ООО «КБ Кетовский» * 868
229 ПАО «Банк Кузнецкий» * 863
230 ООО «АвтоКредитБанк» * 841
231 «БСТ-БАНК» АО * 835
232 АО «Банк ЧБРР» * 832
233 ПАО «АКБ Приморье» * 806 2,83%
234 ООО «КБ Уралфинанс» * 805
235 АО «КБ ВАКОБАНК» * 790
236 ПАО «КБ Сельмашбанк» * 779
237 АО «Банк Вологжанин» * 762
238 «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) * 760
239 «Банк Пермь» (АО) * 753
240 «Республиканский Кредитный Альянс» ООО * 746
241 АО «Сити Инвест Банк» * 731 12,09%
242 ООО «Бланк банк» * 730
243 МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО * 722
244 АО «Банк Венец» * 717
245 ООО «КБ Алтайкапиталбанк» * 715
246 «Нацинвестпромбанк» (АО) * 708 9,76%
247 АО «УРАЛПРОМБАНК» * 691 25,43%
248 ООО «Земский банк» * 671 9,24%
249 «Банк Нальчик» ООО * 645
250 ПАО «Ставропольпромстройбанк» * 643
251 АО «КАБ Викинг» * 636
252 АО «АИКБ Енисейский объединенный банк» * 595
253 АО «КБ Приобье» * 594
254 АО «КБ НИБ» * 588
255 ООО «БАНК КУРГАН» * 578
256 ООО «Промсельхозбанк» * 565
257 «Братский АНКБ» АО * 565
258 ООО «ПроКоммерцБанк» * 565
259 АО «Комбанк Арзамас» * 564
260 ООО «РНКО Платежный конструктор» * 513
261 «Банк Вятич» (ПАО) * 511
262 «РНКО Люминис» (АО) * 510
263 «Банк Глобус» (АО) * 503
264 ООО «Банк Оранжевый» * 492
265 ООО «КБ Дружба» * 491
266 ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) * 481
267 АО «НДБанк» * 469
268 ООО «Крона-Банк» * 460
269 «КБ Долинск» (АО) * 453
270 Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) * 453
271 НКО «Центр расчетов» (АО) * 453
272 АО «НКБ СЛАВЯНБАНК» * 442
273 АО «АКИБ Почтобанк» * 442
274 ООО «РНКО Единая касса» * 438
275 МКБ «Дон-Тексбанк» ООО * 426
276 ООО «НОВОКИБ» * 424
277 ООО «КБ Столичный Кредит» * 420
278 КБ «Максима» (ООО) * 419
279 «Вэйбанк» АО * 404
280 АО «КИБ ЕВРОАЛЬЯНС» * 402
281 НКО ЛЦК (АО) * 401
282 АО «Банк ТКПБ» * 390
283 АО «Первый Дортрансбанк» * 386
284 ООО «Банк Саратов» * 379 18,58%
285 ООО «Банк РСИ» * 364
286 ООО «ЖИВАГО БАНК» * 358
287 АО «Классик Эконом Банк» * 348
288 ПАО «Донкомбанк» * 347
289 Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) * 345
290 КБ «Байкалкредобанк» (АО) * 340
291 ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» * 338
292 АО «БАЛАКОВО-БАНК» * 337
293 КБ «Континенталь» ООО * 335
294 АО «Банк Торжок» * 332
295 АО «БАНК БЕРЕЙТ» * 332
296 «СеверСтройБанк» АО * 330
297 АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) * 314
298 БАНК МСКБ (АО) * 313
299 ПАО «КБ РусьРегионБанк» * 310
300 АО «КБ САММИТ БАНК» * 303
301 НКО «Истина» (АО) * 302
302 БАНК «АГОРА» ООО * 301
303 АО «ЕАТПБанк» * 296
304 ООО «КБ Калуга» * 294
305 АО «Таганрогбанк» * 292
306 ООО «КБ МВС Банк» * 287
307 НКО АО ПРЦ * 278
308 ООО «Банк Элита» * 277
309 АО «ИК Банк» * 274 20,62%
310 ООО «Костромаселькомбанк» * 262
311 НКО «Альтернатива» (ООО) * 250
312 АО «КБ КОСМОС» * 242
313 ООО «КБ ЭКО-ИНВЕСТ» * 240
314 НКО «МОНЕТА» (ООО) * 229
315 АО «ИТ Банк» * 222
316 ООО «НКО Тайдон» * 219
317 ПАО «Комбанк Химик» * 214
318 ООО «НКО Расчетные Решения» * 198
319 РНКО «АЗИЯПЭЙ» ООО * 156
320 ООО «НКО ЭЛЕКСИР» * 139
321 ООО «НКО ЭЛПЛАТ» * 130
322 РНКО ЕАРК (АО) * 121
323 РНКО «АМАНАТ» (ООО) * 118
324 НКО МКС (ООО) * 108
325 ООО «РНКО ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» * 102
326 НКО РКЦ ДВ (АО) * 96
327 ООО «РНКО АМРА» * 90
328 ООО «РНКО Банковская зона» * 89
329 ООО «РНКО Металлург» * 86
330 АО «РНКО НОДА» * 85
331 ООО «НКО МОБИ.Деньги» * 84
332 ООО «НКО Мурманский расчетный центр» * 71
333 ООО «НКО Твои платежи» * 62
334 НКО «Перспектива» (ООО) * 18
335 АО «Тимер Банк» –1985
336 АО «Экономбанк» –3088 0,00%
337 «ИНВЕСТТОРГБАНК– АО –22564 0,00%
338 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» –23558 0,00%
339 Банк ВБРР (АО)
340 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

*Основные показатели по величине базового капитала по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Таблица подготовлена «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

