Смягчение будет плавным и осторожным
Банковские прогнозы на 2026 год
В условиях жесткой денежно-кредитной политики активы банковского сектора в текущем году продолжили расти, а чистая прибыль в 2025 году окажется лишь немногим меньше, чем годом ранее. В следующем году «Эксперт РА» прогнозирует снижение ключевой ставки и, как следствие, оживление потребительского и корпоративного кредитования. Прибыль 2026 года предположительно превысит прибыль текущего года, приблизившись к рекорду 2024 года.
Прибыль-2025
В 2025 году российские банки работали в условиях жесткой денежно-кредитной политики (средняя величина ключевой ставки за год превышает 19% годовых), сильного охлаждения кредитования, сокращения платежеспособного спроса на заемные средства, системного роста кредитного риска и ухудшившегося доступа к ликвидности (в секторе сохраняется структурный профицит ликвидности, но его средняя величина очень невелика на фоне исторических значений).
Но активы банковского сектора продолжили расти, превысив 200 трлн руб., а сгенерированная по итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль сопоставима с результатом аналогичного периода прошлого года (2,83 трлн руб. против 2,97 трлн руб.).
Ожидается, что чистая прибыль сектора в 2025 году составит 3,5–3,6 трлн руб. (против почти 4 трлн руб. в 2024 году).
Поквартально банки показывали замедлившийся (год к году), но устойчивый прирост стабильных компонентов финансового результата: чистых процентных и комиссионных доходов, стабильность расходов на ведение дела (которые явно и системно не оптимизировались, но и не раздувались), а также последовательный рост начисления резервов на возможные потери, отразивший ухудшение качества кредитных портфелей.
Реальность хуже статистики
В начале года розничный кредитный рынок был фактически заморожен, что было обеспечено беспрецедентным повышением ключевой ставки еще под конец 2024 года.
За девять месяцев 2025 года прирост совокупного розничного кредитного портфеля составил всего 2,8%.
Задолженность по ипотеке увеличилась на 3,3%, портфель выданных потребительских кредитов сократился на 6,6%, а остаток задолженности по автокредитам увеличился на 10,7% по итогам трех завершившихся кварталов, по данным Банка России.
Ипотека сохранила положительную динамику за счет льготных семейных программ, тогда как рыночный сегмент был задавлен неподъемными ставками, возросшими требованиями к первому взносу и дальнейшим подорожанием недвижимости.
Портфель автокредитов традиционно сохранил прирост за счет устойчивого спроса со стороны таксистов и индивидуальных предпринимателей, занятых пассажирскими перевозками.
Ставки по розничным кредитам, выданным за девять месяцев 2025 года, усредненные по месяцам и по всем сегментам, составили 28,5% годовых по кредитам срочностью до года и 19,1% по кредитам срочностью свыше года.
Реальность в ипотеке хуже статистики: средневзвешенные ставки занижены льготной ипотекой, а долговая нагрузка новых заемщиков, помимо номинальных ставок, отягощалась обострившейся практикой навязывания услуги снижения ставки за единовременную плату, включаемую банками-кредиторами в основной долг по кредиту с последующим начислением процентов на ее величину. Без оплаты такой, по сути, комиссии по потребительским кредитам зачастую предлагались завышенные ставки, а шансы на одобрение кредитной заявки заметно снижались.
Большая часть беззалоговых потребительских кредитов в начале 2025 года выдавалась крупнейшими банками на описанных условиях. И регулятор не счел эту практику кабальной, хотя она внесла весомый вклад в ухудшение параметров долговой нагрузки в тот период, когда централизованно пытались если не оптимизировать ее, то по крайней мере остановить ее рост.
Как следствие непрерывного роста долговой нагрузки граждан на протяжении последних нескольких лет и ее ухудшения кредитами высокой стоимости в 2025 году системно увеличился кредитный риск и участились потери банков от его реализации.
По данным Банка России, доля кредитов с платежами, просроченными не менее чем на 90 дней, с начала года выросла с 1,0% до 1,7% в ипотечном портфеле (поквартально наблюдался практически линейный рост с небольшим ускорением в третьем квартале) и с 9,0% до 12,9% в портфеле потребительских кредитов (здесь рост проблемных кредитов немного замедляется после существенного скачка в первом квартале).
В портфеле автокредитов доля задолженности, просроченной не менее чем на 90 дней, находится на уровне 4,2%, и ее рост незначителен.
Источники финансирования
Темп прироста совокупного корпоративного кредитного портфеля за первое полугодие 2025 года составил скромные 1,3%, но в расчете за девять месяцев текущего года достиг 6,0%. Согласно статистике и комментариям Банка России, ускорение выдач в третьем квартале в значительной части обеспечено финансированием застройщиков по ставкам, которые зависят от наполнения счетов эскроу, и вследствие этого существенно ниже среднерыночного уровня.
Таким образом, даже в жестких денежно-кредитных условиях стройка имеет источники финансирования ограниченной стоимости. То есть независимо от стоимости заемных средств в экономике можно сохранять приличные темпы возведения и сдачи в эксплуатацию объектов и реализовывать их по льготным государственным программам или еще оставшимся собственным программам застройщиков, в рамках которых критерии платежеспособного спроса в значительной степени размываются. Это не способствует нормализации процессов на рынке недвижимости (в первую очередь процессов ценообразования). В таких реалиях сильно снижаются возможности контроля рынка, что, впрочем, не является новостью, учитывая рост цен последних четырех-пяти лет, а также ухудшение портфеля ипотечных долгов текущего года. По оценкам «Эксперт РА» на основании данных Банка России, среднемесячный объем выдач кредитов в сегменте МСП в 2025 году относительно 2024 года упал более чем на 18%. Просрочка в портфеле МСП за девять месяцев 2025 года сократилась с 4,4% до 3,8%.
Клиентское фондирование
Привлеченные банками клиентские средства за девять месяцев 2025 года выросли всего на 5,3%. В условиях замедления кредитования банкам не нужно было целенаправленно наращивать фондирование, тем более по сильно возросшей стоимости. Достаточно было удерживать свои позиции и делать все возможное для сохранения лояльной части клиентской базы, конечно, в разумных пределах.
В разрезе клиентского фондирования по итогам девяти месяцев видно небольшое сокращение ресурсов юридических лиц (–1,7%) ввиду сокращения у них временно свободных остатков.
При возросшей привлекательности депозитных продуктов и за счет капитализации начисляемых процентов отмечены прирост средств населения (+8,9%) и хороший прирост остатков на счетах эскроу (+14,7%), поскольку стройка и реализация квартир продолжаются, несмотря на макроэкономическую ситуацию и очевидные дисбалансы на рынке недвижимости.
Процентного потока достаточно
Год высокой ключевой ставки не оказал существенного негативного влияния на маржинальность и прибыль банков за счет самоограничений. В условиях, требующих поддержания адекватного запаса ликвидности, банки получили возможность ее краткосрочного размещения в безрисковые и низкорискованные активы (депозиты в Банке России, межбанковские кредиты и депозиты) с минимальными операционными издержками и максимальными процентными доходами.
В кредитных портфелях еще будут вызревать и проявляться проблемные долги, но пока процентного потока достаточно для покрытия потерь и формирования резервов без выраженного негативного влияния на финансовый результат и капитал и, соответственно, без массового возникновения потребности в докапитализации.
Система пришла в равновесное состояние.
Рост потерь
В 2026 году смягчение денежно-кредитной политики будет плавным и осторожным, особенно учитывая необходимость оценки последствий повышения НДС в начале года. К концу 2026 года можно ожидать ключевой ставки на уровне 11–12%, причем нижняя граница диапазона скорее позитивный сценарий.
По мере снижения ключевой ставки начнет оживать потребительское кредитование. Однако оно сдерживается не только ставками, но и высокой закредитованностью граждан.
Портфель потребительских кредитов по остатку задолженности в следующем году выйдет на положительную динамику, но она не превысит 7–8% за год, говоря о приросте.
Надзорная практика Банка России не претерпит существенных изменений. Отзывы лицензий будут единичными. Приоритетом нормотворчества будет установление регуляторного контроля над пока не зарегулированными секторами финансового рынка или смежными секторами, в которых развитие конкурентной среды не согласуется с привычным конкурентным ландшафтом. В частности, это ждет финансово-платежные инфраструктуры маркетплейсов.
Рыночное ипотечное кредитование начнет восстанавливаться, когда ключевая ставка опустится ниже 15% годовых. Для уверенного его восстановления также требуется улучшение ситуации с закредитованностью, а по-хорошему и нормализация процессов ценообразования на рынке недвижимости. С учетом этого соотношение рыночных и льготных ипотечных выдач в 2026 году начнет изменяться, но плавно и неуверенно, а общий объем ипотечных выдач несильно превысит результат текущего года.
Доступность заемных средств для субъектов МСП будет оставаться ограниченной как в части инвестиционных кредитов на развитие бизнеса, так и в части лимитов по оборотным кредитным линиям. Вероятнее всего, динамика портфеля в сегменте МСП по остатку задолженности в следующем году будет околонулевой.
Основной объем кредитных выдач крупным предприятиям в 2026 году придется на рефинансирование их задолженности, разросшейся в последние несколько лет и подорожавшей в 2025 году. Совокупный корпоративный кредитный портфель имеет шансы показать умеренный прирост — около 10% за год.
Банковский сектор в 2026 году выйдет на прибыль, сопоставимую с прибылью нынешнего года. Диапазон 3,7–3,8 трлн руб. представляется наиболее вероятным, учитывая консерватизм и плавность смягчения денежно-кредитных условий, с одной стороны, и все же некоторое оживление кредитования — с другой.
Рост потерь по кредитному риску наверняка продолжится, но, как показывают последние несколько лет и особенно 2025 год, с его покрытием нет серьезных трудностей, которые можно было бы рассматривать как значимый сдерживающий фактор, влияющий на финансовый результат.
Годовая инфляция немного снизится, но останется выше таргета Банка России.
Банки России. Базовый капитал*
|
*Основные показатели по величине базового капитала по состоянию на 1 ноября 2025 года.
Таблица подготовлена «Эксперт РА» специально для “Ъ”.
Банки России. Основной капитал*
|
*Основные показатели по величине основного капитала по состоянию на 1 ноября 2025 года.
Таблица подготовлена «Эксперт РА» специально для “Ъ”.
Банки России. Регулятивный капитал*
|
*Основные показатели по величине регулятивного капитала по состоянию на 1 ноября 2025 года.
Таблица подготовлена «Эксперт РА» специально для “Ъ”.