Банкуют все

После ухода западных инвесторов на российском рынке IPO освободилась ниша: организацией выходов на фондовый рынок активно стали заниматься отечественные банки из топ-20. А сейчас к ним добавляются и менее крупные независимые банки. Происходит это на практически замершем рынке. Недавний громкий выход на биржу государственного банка ДОМ.РФ дает надежду на изменение тенденции.

Погода в ДОМе

Еще в начале нынешнего года Минфин был полон оптимизма, сообщая о планах примерно десятка IPO российских компаний, эксперты даже ждали 20 выходов. В итоге в 2025 году прошло всего три первичных размещения. Остальные претенденты отложили выход на биржу до лучших времен.

Один довольно очевидный довод в пользу откладывания момента начала торгов акциями — не слишком удачные выходы прошлых лет: почти все компании, проведшие IPO, сейчас торгуются ниже цены размещения. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что среди последних 13 дебютантов на Московской бирже на текущий момент в зоне положительных значений торгуются только бумаги «Озон Фармацевтики», АПРИ и «Ламбумиза». «Безусловно, значимый вес вносит общий негативный настрой инвесторов в отношении рынка акций, который находится под давлением высокой ключевой ставки и не реализовавшихся ожиданий относительно скорости снижения ставки, а также неоправданного оптимизма относительно налаживания геополитического фона»,— считает эксперт.

В качестве причин резкого охлаждения рынка размещений другие эксперты также называют высокие ставки по вкладам и упадок на фондовом рынке. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин поясняет: «Высокая ключевая ставка снижает аппетит к риску акций — доходности в облигациях находятся на очень высоких уровнях (а в начале года превышали 20% годовых)». Эксперт подчеркивает, что инвесторы предпочитали искать повышенную доходность в менее волатильных долговых инструментах. Еще одна причина — в крайне низком уровне текущей оценки российского рынка акций. «Логично, что собственники/компании не спешат продавать свои доли по низким ценам»,— поясняет господин Зевакин. Соответственно, снижение ключевой ставки и восстановление рынка акций может оживить активность компаний, планировавших выход, считает эксперт.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Болдырева среди причин переноса IPO компаниями называет также недостаток ликвидности. «Многие компании продолжают ждать наилучшего момента для размещения и параллельно проходят этап подготовки: проводят оценку финансового состояния бизнеса, выстраивают эффективную систему корпоративного управления и приводят все документы в соответствие требованиям, которые предъявляются к публичным компаниям,— объясняет эксперт.— Кроме того, не все компании готовы к изменению системы раскрытия информации, особенно в условиях санкционных рисков».

Многие эксперты отмечают высокие расходы на подготовку IPO: на услуги аудиторских компаний, андеррайтеров, консультантов и проч. Упрощение процедуры выхода на IPO и, как следствие, ее удешевление могут стать одним из драйверов, способствующих выходу новых игроков на рынок, полагает госпожа Болдырева.

При нынешней высокой стоимости капитала многие компании снижают бюджеты на развитие и оптимизируют расходы, говорит Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи. «Неопределенность с источниками роста снижает привлекательность эмитентов для новых инвесторов и тем самым негативно влияет на оценку бизнеса, с которой им было бы интересно выходить на рынок»,— поясняет эксперт.

Реанимационные мероприятия

Громкое появление на бирже государственной компании — банка ДОМ.РФ — в ноябре может все изменить. Интерес инвесторов к этому IPO был огромным, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. После этого акции просели, но не слишком сильно — котировки колеблются в пределах нескольких процентов. И если они начнут расти или хотя бы удержат нынешние позиции, это может стать вдохновляющим фактором для компаний, которые отложили IPO в этом году.

Размещение допэмиссии акций ДОМ.РФ в рамках IPO прошло по верхней ценовой границе: 1750 руб. за штуку. Инвесторам продано бумаг на 25 млрд руб. Сверх этой суммы в целях обеспечения механизма стабилизации в рамках IPO компания разместила акции в объеме около 2 млрд руб. Физлица получили лишь 15% от объема заявок. Спрос превысил предложение в 3,2 раза.

Среди факторов, способных оживить рынок публичных размещений, эксперты называют стабильный макроэкономический фон с прогнозируемым уровнем ключевой ставки, налоговые стимулы, компенсацию расходов на организацию размещения, повышение прозрачности эмитента и защиту инвесторов.

Совместно с участниками рынка регулятор сформировал ряд требований для эмитента, готовящегося разместить акции на рынке, в результате подготовка для дебютантов станет более трудоемкой, но оценка стоимости станет более справедливой, что поможет повысить доверие инвесторов.

Интерес к рынку со стороны компаний, несомненно, есть, подчеркивает Наталья Логинова: «У публичности есть много плюсов. Мы видим потенциально большее количество эмитентов, готовых выйти на рынок при благоприятных условиях. Надеемся, что интерес к рынку акций будет расти по мере осознания простого факта, что на длинном горизонте это единственный актив, способный обогнать инфляцию».

Широко обсуждаются финансовыми властями меры по поддержке как эмитентов, проводящих IPO, так и инвесторов, участвующих в размещении. Однако эксперты предостерегают: увлекаться подобными мерами не стоит, следует хорошо просчитать их последствия. «Подобное стимулирование должно быть разумным и взвешенным и не должно стать самоцелью выхода компаний на IPO»,— считает директор департамента рынков капитала «Держава-Капитал» Ольга Маркина.

Сильный уклон в сторону субсидирования эмитентов неизбежно ведет к классической проблеме «лимонов»: на рынок в первую очередь выходят компании более низкого качества, для которых льготы и разовые денежные притоки важнее долгосрочной репутации, предупреждает управляющий директор по рынкам капитала Т-Банка Антон Мальков. В результате страдает доверие инвесторов к IPO и рынку акций в целом.

Более логичным вариантом, на его взгляд, является привязка стимулов для эмитентов к пост-IPO динамике котировок и качеству размещения, а не только к факту выхода на биржу. «Логика проста: компания должна быть заинтересована не в максимальном завышении оценки на старте, а в такой аллокации и цене IPO, при которых инвесторы получают справедливую доходность, а бумага адекватно ведет себя на вторичном рынке»,— говорит эксперт. Именно поэтому теперь внимание инвестиционного рынка и потенциальных эмитентов приковано к динамике котировок бумаг ДОМ.РФ.

Сопровождение сделки

После ухода из России западных банков, которые традиционно занимались организацией и сопровождением IPO, этот бизнес перехватили отечественные крупные розничные банки: Альфа-банк, Сбербанк, Газпромбанк, Т-Банк, Совкомбанк, уже ставшие серьезными игроками на рынке инвестбанкинга. В последнее время среди организаторов первичных и вторичных размещений на рынке заметны небольшие кредитные организации, например инвестиционный банк «Синара» или «Держава-Капитал», способные составить достойную конкуренцию лидерам.

Когда мы говорим о качестве организации размещения, то речь не о величине банка-организатора, а о том, как сопровождалась сделка, подчеркивает Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер». В работе организатора важно, был ли проконтролирован процесс написания проспекта эмиссии ценных бумаг, получен ли эмитентом кредитный рейтинг, раскрыта ли аудированная отчетность за последние несколько лет, подготовлена ли презентация о компании с отраслевой оценкой, прогнозами развития бизнеса и другое.

«Причина, по которой независимые игроки могут успешно работать на данной поляне, очевидна: процесс организации размещения и сопровождения эмитента по сделке не обязан быть напрямую связан с процессом дистрибуции,— поясняет Ольга Маркина.— Если у независимого игрока есть опытная команда, способная хорошо подготовить сделку, а в дальнейшем привлечь крупных брокеров на дистрибуцию, то эта модель способна добавить рынку конкурентности, прозрачности и снизить затраты эмитента на размещение».

