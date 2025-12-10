Рост наличных в обращении с начала года оказался аномально высоким. По данным ЦБ, объем наличных денег на руках у населения за полгода увеличился больше чем на 1 трлн руб. Эксперты напоминают, что такое уже бывало в недавнем прошлом. То есть речь о новой поведенческой норме.

Переход на наличность

По состоянию на 1 октября 2025 года сумма наличных денег в обращении у населения составила 18,63 трлн руб., что примерно на 0,5 трлн руб. больше, чем годом ранее. Причем 1 апреля объем налички на руках у населения составлял 17,51 трлн руб. То есть за шесть месяцев объем наличных денег увеличился больше чем на 1 трлн руб.

В спокойные периоды наличная масса увеличивается на 60–120 млрд руб. в месяц, но сейчас наблюдается скачок, сравнимый с уровнем начала 2022 года, когда население реагировало на шок неопределенности в связи с началом СВО и рост за считаные месяцы составлял рекордные 1,1 трлн руб. То есть нынешний всплеск один из самых высоких за несколько лет.

«Причины, на мой взгляд, комплексные,— говорит руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.— Прежде всего люди сталкиваются с частыми сбоями мобильного интернета. Когда даже в крупных городах безналичная инфраструктура может падать на часы, население начинает воспринимать кеш как страховку». То есть это поведенческая реакция: если цифровая среда работает нестабильно, деньги уходят в физическую форму. «Похожая ситуация была в марте 2020 года, когда из-за локдаунов и неопределенности население вывело в наличность около 1 трлн руб. Сейчас мы видим повторение того же механизма, только вызванного технологическими, а не эпидемиологическими рисками»,— отмечает Даниил Тюнь.

С ним согласен экономист и социальный инвестор Павел Еремин: «С начала лета участились отключения связи в регионах. В таких условиях безналичные платежи (через карты или приложения) становились ненадежными и люди снимали наличные про запас».

Еще одна причина: банки ужесточили приемы борьбы с мошенничеством: с 1 сентября они тщательно проверяют переводы между физическими лицами и снятие со счетов наличных средств. Это привело к частым блокировкам счетов и задержкам переводов даже для добросовестных клиентов и множеству неудобств.

Кроме того, с 1 июля ФНС получила возможность проверять карты и соответствие доходов остаткам на счетах. А рост наличного обращения создает условия для уклонения от налогов и роста теневой экономики: по некоторым данным, ее размер оценивается в 10% от ВВП. При этом, по оценкам экспертов, говорить о массовом переходе на расчеты наличными преждевременно, поскольку до 87% в структуре расчетов составляют безналичные платежи.

«Давление на безналичные операции усилилось,— подтверждает господин Тюнь.— Банки чаще блокируют переводы, расширяется спектр "подозрительных" операций, растет фискальный контроль. Люди начинают считать, что движение безналичных средств становится слишком прозрачным и рискованным — отсюда спрос на кеш. Этот фактор я оцениваю как один из главных: когда регуляторные требования воспринимаются как чрезмерные, наличность становится способом вернуть себе управляемость».

«Рост оборота наличных является прямым следствием нескольких явлений: роста налоговой нагрузки на малый и средний бизнес (рост налогов и утильсборов) — а эта часть экономики наиболее чувствительна к структурным изменениям и пытается активнее всего адаптироваться и искать новые решения,— уточняет Сергей Беляев, портфельный управляющий.— Вместе с усилением боязни банковского контроля, в частности действий по выполнению 115-ФЗ (антиотмывочного закона.— “Ъ”), и общей нервозностью из-за курса доллара все это провоцирует значительные перетоки из цифровой наличности в бумажную». И, поскольку пока нет существенных ограничений на оборот наличных денег в стране, это позволяет достаточно комфортно использовать бумажные деньги как основное средство расчетов.

Важную роль играют и объективные макрофакторы. Номинальный ВВП растет, и ЦБ сам в прогнозах до 2027 года отмечает, что объем наличности в обращении «естественным образом» будет увеличиваться. Но нынешний скачок выходит далеко за рамки этой нормы. Другими словами, структурный тренд есть, но он объясняет максимум 20–30% роста, все остальное — реакция на нестабильность.

Три условия возврата

Эксперты отмечают: для того чтобы деньги пошли обратно в банки и инвестиционные фонды, должны быть реализованы три условия. Первое — снижение напряженности вокруг безналичных операций. Если банкам будет четко обозначен баланс между контролем и удобством клиентов, если снизится количество автоматических блокировок, приток средств в банковскую систему восстановится. Когда человек понимает, что перевод не зависнет на проверке, у него пропадает мотивация держать резерв под рукой.

«Второй важный фактор — стабилизация цифровой инфраструктуры. Стоит сетям связи и платежным сервисам вернуться к предсказуемой работе — и спрос на наличность начнет снижаться. По моим оценкам, устранение системных интернет-сбоев способно вернуть обратно до 30–40% того кеша, который сейчас лежит в тумбочке»,— говорит Даниил Тюнь.

И третий фактор — возвращение привлекательности альтернативных вариантов: вкладов и фондов. Если ключевая ставка пойдет вниз, банки переориентируются на более мягкие продукты, а управляющие компании усилят линейку ликвидных инструментов, наличность начнет перетекать обратно в финансовую систему. Мы уже видели похожий сценарий в 2023–2024 годах, когда на фоне роста доходностей в фонды денежного рынка пришли сотни миллиардов рублей — люди выбирают инструменты, которым доверяют»,— объясняет господин Тюнь.

«Чтобы деньги опять пошли в банки, необходимо вернуть уверенность, что картой можно платить всегда, перестать кошмарить добросовестных клиентов блокировками, дать людям возможность снова заработать на высоких ставках здесь и сейчас, пока они еще есть,— отмечает Павел Еремин.— Ключевая ставка пошла вниз — и люди начали забирать вклады из финансовых учреждений. Но сразу переложить их, к примеру, в недвижимость не очень выгодно, так как ставка все еще достаточно высока для кредита».

Главное для возврата денег в систему — гарантия того, что правила не будут меняться и что у безналичных денег плюсов больше, чем у налички, уверен господин Беляев. «Переток обратно начнется, когда новые налоговые инициативы, которыми всех пугают вот уже шесть месяцев, в реальности будут иметь очень краткосрочный и разовый эффект и народ снова потянется сначала в депозиты в банках. А потом в случае подписания мирных соглашений рванет в фондовый рынок, где к тому моменту уже произойдет достаточно быстрый рост стоимости активов»,— говорит он.

«Мой прогноз: если текущие условия не ухудшатся, то мы близки к тому, чтобы пройти пик спроса на кеш. В 2025–2026 годах объем наличности в обращении постепенно нормализуется, но останется на уровне выше докризисного — примерно на 10–15%»,— считает Даниил Тюнь. Это все еще много, но это будет уже не паническая реакция, а новая поведенческая норма, пока финансовая инфраструктура и регуляторная среда не вернут населению устойчивое ощущение предсказуемости.

