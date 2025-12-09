МВД задержало подозреваемых в сбыте недоброкачественных импортных лекарств

Полицейские задержали семь человек, которых подозревают в сбыте фальсифицированных лекарственных препаратов в регионах. Ущерб оценивается более чем в 200 млн руб., сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, с 2022 года участники группы наладили канал незаконного ввоза в Россию и последующего сбыта незарегистрированных лекарств, медизделий и биодобавок. Они продавали товар через интернет. Покупателям его доставляли через пункты выдачи заказов в Красногорске и на станциях метро в Москве, оплата производилась наличными.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых изъяли более 600 упаковок фальсифицированной продукции, деньги в российской и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютеры.

Возбуждено дело об обращении недоброкачественных лекарственных средств (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Троих фигурантов отправили под домашний арест. Четверым назначен запрет определенных действий.