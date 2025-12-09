«Крылья Советов» отправятся после зимнего отпуска на сборы в Турцию

Футболисты и тренерский штаб самарского футбольного клуба «Крылья Советов» завершили выступления в текущем сезоне и ушли в зимний отпуск. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Клуб возобновит тренировки в январе. Игроки пройдут медицинское обследование, а затем отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

График сборов и даты контрольных матчей будут объявлены позже. По итогам 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Вторая часть сезона для команды начнется в марте в Москве игрой против «Динамо».

Георгий Портнов