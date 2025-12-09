Бюджет Удмуртии на следующий год принят с дефицитом 9,7 млрд рублей

Госсовет Удмуртии принял законопроект о бюджете республики на 2026 год с дефицитом более 9,7 млрд руб. Доходная и расходная части увеличены до 162,9 и 172,6 млрд руб. соответственно. Такое решение депутаты республиканского парламента после рассмотрения поправок приняли сегодня, 9 декабря, на втором заседании 27-й сессии.

Основные изменения

Расходы на дороги увеличены с 16,8 млрд руб. в первом чтении до 21,4 млрд руб. во втором. Среди прочего на капремонт и содержание трасс дополнительно выделено 2,7 млрд руб.

В части расходов на экономику рост с 1 до 4,9 млрд руб. В первую очередь это субсидии на капвложения в будущие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» и промпарк в Глазове. Их размер составит 3,2 млрд руб.

Расходы по части сельского хозяйства изменены с 4,6 до 6 млрд руб. В частности, на комплексное развитие сельских территорий дополнительно выделено 977 млн руб. Таким образом показатель достиг 3,2 млрд руб.

На физкультуру и спорт дополнительно направят 459 млн руб. Из них 361 млн руб. пойдет на реконструкцию и создание ФОК «Термолэнд» и Центр баскетбола.

На межбюджетные трансферты (дотации, субсидии и субвенции муниципалитетам Удмуртии направят 67,3 млрд руб. Это на 12 млрд руб. больше, чем заявлено к первому чтению.

Комментарий вице-спикера Госсовета

«В связи с тем, что нам представлен оптимистичный прогноз социально-экономического развития Удмуртии, Мы надеемся, что доходная часть бюджета в 2026 году будет исполняться с превышением запланированных прогнозных объем. Иначе исполнить дополнительно принимаемые расходные обязательства будет непросто»,— сказал на сессии вице-спикер Госсовета Удмуртии—председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.

По словам господин Мухамедзянова, при исполнении бюджета в 2026 году следует уделять больше внимания на принципы «бережливости», оптимизации и экономии бюджетных средств. «В представленном проекте бюджета учтены возможности для решения задач федерального уровня, связанных с реализацией нацпроектов, <...> Изыскана возможность на решение собственных задач, прежде всего обозначенных главой республики <...> Бюджет республики безусловно является социально-ориентированным»,— добавил вице-спикер.

«Мы стремились сформировать бюджет развития. Несмотря на внешние вызовы и сложную экономическую обстановку, в которой некоторые регионы вынуждены сократить или вовсе приостановить инвестиции в развитие, наша республика демонстрирует решимость и находит ресурсы для запуска целого ряда новых инфраструктурных проектов <...> Этот шаг, сопряженный с определенными рисками, стал необходимым условием для реализации наших планов»,— сказал он.

Комментарий председателя фракции КПРФ в Госсовете

«В первом чтении мы не рассматривали инвестпроекты, а получили их только вчера после обеды. Понятно, что инвестпроекты — дело достаточно серьезное <...> Но когда мы получаем их накануне, перед принятием решений, без каких-либо объяснений, то возникает множество вопрос с учетом того, что они будут кредитоваться в коммерческих банках. Мы уже имеем опыт — Камский мост, — по нему не произошло эффекта, которого ожидали. Есть ли перспектива, что в ближайшие годы те кредиты, которые берет республика, дадут какой-то эффект»,— спросил председатель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Бодров.

По словам господина Мухамедзянова, необходимо подключать бизнес к работе над крупными инфраструктурными проектами. «Есть глубокий просчет экономической целесообразности привлечения дополнительных средств на создание инфраструктуры для того, чтобы инвесторы приступили к реализации проектов. Есть налоговой просчет, какова будет возвратность по налогам в бюджет Удмуртии, сколько будет привлечены рабочих специалистов»,— добавил он.

Комментарий зампредседателя комиссии Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению

«Прокат листовой стали. Насколько я помню, полгода назад было анонсировано появление инвестора из Китая. Мы ориентируемся именно под инвестиции китайского товарища»,— задал вопрос зампредседателя комиссии Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Эдуард Бабаян. Речь идет о будущей ОЭЗ «Ижевск».

На это ответила министр экономики Удмуртии Анна Слугина. По ее словам, ОЭЗ создается не под одного инвестора. Госпожа Слугина добавила, что он вложил около 10 млрд руб. <...> Новость дополняется.

Законопроект о бюджете Удмуртии на трехлетку был принят. «За» проголосовало 50 депутатов, 3 воздержались.