В Челябинской области через границу не пропустили 18 тонн китайского винограда
На границе Челябинской области и Казахстана запретили ввоз 18 т китайского винограда. Причиной стала неправильная маркировка, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Транспорт досмотрели 9 декабря на автомобильном пункте пропуска «Бугристое». Он следовал из Шымкента Республики Казахстан в Екатеринбург. Инспекторы установили, что на маркировке не указано место и адрес выращивания винограда.
Водителя оштрафовали. Продукцию направили обратно в Казахстан.