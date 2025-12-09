«Манжерок» в ритме зимы: на алтайском курорте Сбера стартовал горнолыжный сезон

Главным событием сезона 2025/2026 станет открытие первого этапа всесезонного парка приключений «Дримвуд».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Курорт «Манжерок» официально открыл горнолыжный сезон 25/26. К новому сезону курорт подготовил более 50 км трасс, обслуживаемых пятью современными канатными дорогами. Зима на трассах продлится более 150 дней. Стабильность и высочайшее качество склонов обеспечит крупнейшая в России система искусственного оснежения. В 2026 году «Манжерок» введет в эксплуатацию десятки километров новых горнолыжных трасс.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Главным событием сезона 2025/2026 станет открытие первого этапа парка «Дримвуд». С 26 декабря по 11 января гостей ждет новогодняя программа с открытым катком, анимацией и резиденцией Деда Мороза. Официальное открытие всех зон парка запланировано на 2026 год.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Развлекательная концепция «Манжерок в ритме зимы» — еще одна новинка сезона. Курорт представляет насыщенную событийную программу на пяти тематических площадках aprs-ski* с живой музыкой, концертами, стендап-шоу и гастрономическими событиями. Ежедневно будет работать анимация для детей и взрослых, катания на собачьих упряжках и северных оленях.

Владимир Щербинин, генеральный директор курорта «Манжерок»:

«Открытие первого этапа парка "Дримвуд" — наш особый подарок гостям, которые решат провести с нами новогодние праздники. Мы создаем не просто место для катания, а полноценную всесезонную экосистему для отдыха всей семьей, где каждый найдет развлечение по душе. Фирменный почерк "Манжерока" этой зимой — уникальное сочетание профессиональных горнолыжных трасс и насыщенной праздничной программы».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Алтайский курорт сохраняет статус одной из лучших в стране площадок для обучения. Собственная горнолыжная школа «Манжерокер», интерактивные детские и учебные склоны с траволатором, отмеченные премией Ski Business Awards, создают идеальные условия для новичков. Для профессионалов работает сноупарк (лучший в России по версии журнала RUSSPASS) площадью 25 тыс. м2 с трамплинами и фигурами для джиббинга.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Гостям доступны 5 точек проката с более чем 1700 единицами снаряжения, 3-километровая трасса для беговых лыж вдоль Манжерокского озера с бесплатным посещением и вечерним освещением. Все склоны курорта «Манжерок» оснащены камерами с искусственным интеллектом для оперативного реагирования на происшествия, контроля за соблюдением правил и анализа турпотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Курорт «Манжерок» — современный всесезонный курорт в экосистеме Сбера, расположенный у подножия горы Малая Синюха на берегу живописного Манжерокского озера в Республике Алтай. Ключевые направления: горнолыжный спорт, оздоровительный, семейный и событийный туризм.

________________________________

* культурное развлечение после катания на лыжах

