Три игрока «Локомотива» вместо шести вошли в состав сборной «Россия 25»

Три хоккеиста ярославского «Локомотива» сыграют в составе сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала 2025, который стартует в Новосибирске. Окончательный состав публикует Федерация хоккея России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Сурин

Фото: ХК «Локомотив» Егор Сурин

Из ярославского клуба на Кубок вызваны защитник и капитан Александр Елесин, нападающие Егор Сурин и Георгий Иванов. Ранее сообщалось, что на Кубке также выступят вратарь Даниил Исаев, нападающие Артур Каюмов и Александр Радулов, но их в окончательном составе нет.

Средний возраст сборной — 25 лет. Вызваны представители 13 клубов КХЛ. На Кубке сыграют также сборные Беларуси и Казахстана. Матчи пройдут с 11 по 14 декабря.

Алла Чижова