Житель Салавата получил более 12 лет колонии за организацию наркопритона

Салаватский городской суд приговорил местного жителя к 12,5 года колонии особого режима, признав его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 – ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ), приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и предоставлении помещения для потребления наркотиков (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установил суд, в январе прошлого года ранее судимый обвиняемый согласился на предложение своего знакомого заработать в интернет-магазине по продаже наркотиков. Подсудимый должен был брать наркотики на временное хранение, оборудовать тайники и передавать их координаты соучастнику. Материалы в отношении инициатора «дела» выделены в отдельное производство.

Кроме того, в том же марте фигурант уголовного дела купил у неустановленного лица мефедрон для личного потребления, который хранил при себе, организовав в своей квартире наркопритон. За использование помещения наркозависимые предоставляли запрещенные вещества.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова