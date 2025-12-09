Замглавы фракции ЛДПР Наумов пойдет на выборы в Госдуму от «Единой России»

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов в 2026 году будет баллотироваться на выборах в парламент от партии «Единая Россия». Об этом он рассказал «Ведомостям». По словам господина Наумова, он планирует участвовать в праймериз по одному из одномандатных округов в Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутат отметил, что в грядущем IX созыве ему важно участвовать в проекте 100-летия Магнитогорска. Юбилей будут отмечать в 2029 году. Руководит оргкомитетом первый вице-премьер Денис Мантуров. «Я работаю над тем, чтобы пробить в федеральном бюджете так называемую "юбилейную ренту" для реновации соцгородов. Для этого нужно работать в Челябинской области»,— сказал господин Наумов.

Станислав Наумов — уроженец Магнитогорска. В 2021 году он был избран в Госдуму в составе федерального списка ЛДПР. Изначально он заявился на праймериз от «Единой России», но затем снял свою кандидатуру и вступил в ЛДПР. Господин Наумов курировал региональное отделение партии в Санкт-Петербурге, затем стал отвечать за Челябинскую и Свердловскую области.

«Ведомости» отмечают, что в новом созыве не будет, как минимум, трети участников из 15 кандидатов федеральной части списка ЛДПР 2021 года. Лидер партии Владимир Жириновский умер весной 2022 года. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов исключен из партии и фракции с формулировкой «за нарушение партийной дисциплины». Депутат Василий Власов был лишен мандата за прогулы. Также «Ведомости» пишут со ссылкой на источники, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов может «сменить федеральный список на округ».