В Академическом и Солнечном до 2029 года построят две новые школы

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал распоряжение заключить долгосрочные контракты на строительство двух новых школ: в квартале №16 Академического района и на улице Чемпионов в Солнечном, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По постановлению объекты будут завершены не позднее 31 января 2029 года. Однако ставим перед собой задачу открыть образовательные учреждения как можно раньше, с опережением срока. В ближайшее время приступим к поиску подрядчика»,— рассказал глава города.

В настоящее время в городе ведется строительство нескольких социальных объектов, включая гимназию «Арт-Этюд» на 1,1 тыс. мест (с возможностью получения дополнительного предпрофессионального образования для 280 детей), школу в квартале улиц Щорса — Машинной на 1,5 тыс. мест, второй корпус школы №208 на улице Гражданской на 400 учеников с отдельным блоком для детского сада на 80 мест, а также детский сад на 250 мест в Новокольцовском.

Кроме того, проходит процедура закупки на строительство детского сада на 350 мест в районе улиц Блюхера — Камчатской. Планируется заключить контракт до конца текущего года.

Ирина Пичурина