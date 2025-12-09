Специалисты «Удмуртнефти» приняли участие в профориентационном мероприятии в Москве

В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина прошли «Дни “Роснефти”». Ежегодное событие объединило студентов нефтегазового направления и представителей дочерних предприятий «Роснефти». Основная цель — знакомство студентов с карьерными возможностями крупнейшей нефтяной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА

Делегация «Удмуртнефти» презентовала предприятие на ярмарке вакансий. О возможности прохождения практики и дальнейшего трудоустройства узнали порядка 100 человек.

Предприятие также ежегодно проводит активную работу со студентами высших и средних профессиональных учебных заведений Удмуртии, Башкирии и Пермского края и их родителями. Участниками профориентационных встреч стали более 750 человек.

Для укрепления связей прошли встречи с руководством Института нефти и газа УдГУ, а также колледжей в Ижевске, Воткинске, Чайковском и Нефтекамске.

На встречах будущие специалисты узнали о возможности прохождения в «Удмуртнефти» практики и стажировки, а также перечень актуальных вакансий. В мероприятиях приняли участие студенты факультета энергетики и электрификации УдГАУ, старшекурсники направления «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений» и родители студентов 1-2 курсов Многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ из Ижевска, студенты филиала УдГУ в Воткинске, а также учащиеся 3-4 курсов Нефтекамского нефтяного колледжа.

Каждая встреча получилась информационно насыщенной. Студенты и родители посмотрели фильм о жизни нефтяников, познакомились с презентацией о компании, задали интересующие их вопросы сотрудникам «Удмуртнефти» и дочерних обществ.

Работа в этом направлении продолжается. В декабре пройдут «Дни “Удмуртнефти”» для студентов профильных направлений ПНИПУ, УдГУ и ИжГТУ.