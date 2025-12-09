«Второй украинский фронт»

ЕС и Киев представят Трампу свой мирный план 9 декабря. Сам документ сокращен с 28 до 20 пунктов, из него убраны неприемлемые для Киева положения. В основном они связаны с территориальными уступками, заявил украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с европейскими лидерами в Лондоне. По его словам, вопрос обмена земель на гарантии безопасности не стоит. Также он надеется достичь компромисса в переговорах с Вашингтоном. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что сейчас украинский вопрос становится одним из главных раздражителей в отношениях между США и их европейскими союзниками.

Чем глубже команда Дональда Трампа погружается в мирный процесс на Украине, тем более отчетливо проявляется цель лидеров ключевых государств Европы, которые, по сути, не заявляя об этом в открытую, пытаются сорвать, саботировать посреднические усилия Вашингтона. Об этом ясно свидетельствует перехват телефонного разговора европейских руководителей с Владимиром Зеленским, который непонятным путем оказался в распоряжении немецкого журнала Der Spiegel и был им опубликован. Об этом же говорит и экстренно организованный визит украинского лидера в Лондон, а затем в Брюссель для встречи с основными европейскими союзниками Киева. Причем союзниками не только в конфликте с Москвой, как было в последние четыре года, но теперь и в противостоянии с администрацией президента Соединенных Штатов. Премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, президент Франции, руководители Еврокомиссии демонстративно поддержали Зеленского, отказывающегося идти на компромисс с Вашингтоном по ключевому пункту его мирного плана — выводу украинских войск с той части Донбасса, которая остается под контролем Киева. Поскольку для Кремля, как можно понять, это едва ли не самый принципиальный вопрос, реализация всего американского плана упирается именно в этот камень преткновения.

Упорство Киева было бы бессмысленно, если бы европейцы не дали ему понять, что смогут финансировать Украину и обеспечить продолжение ею боевых действий в течение еще долгого времени даже без США, которые явно не проявляют такой готовности.

А вот Европа проявляет, причем не за свой счет, а путем фактически конфискации российских активов, хранящихся в ЕС, главным образом — в бельгийском депозитарии Euroclear. Окончательное решение на этот счет должно быть принято 18 декабря на саммите ЕС. И в случае, если руководство Еврокомиссии и ключевых государств альянса сумеет сломить сопротивление властей Бельгии, возражающих против такого шага, это будет означать не только продолжение конфликта, но и очередной вызов Соединенным Штатам. Ведь именно судьбе замороженных российских активов был посвящен один из пунктов в американском мирном плане. Вашингтон надеялся использовать возможность их возвращения (хотя бы частичного) в качестве аргумента, который мог финансово заинтересовать Москву. В случае же конфискации этих средств и передачи их Украине европейцы лишают администрацию Трампа важного рычага влияния, выбивают у нее один из козырей.

С учетом подобных действий лидеров ЕС не столь уж парадоксальными кажутся некоторые утверждения авторов новой Стратегии национальной безопасности США, опубликованной на днях. В ней говорится, что европейские чиновники «питают нереалистические ожидания» в отношении конфликта на Украине, а в целом руководству Евросоюза ставится беспощадный диагноз. Как считают авторы документа, его действия подрывают политическую свободу и суверенитет, порождают цензуру, подавляют свободу слова и оппозицию, ведут к потере национальной идентичности.

Иными словами, администрация США бросает вызов Евросоюзу в его нынешнем виде и начинает с ним жесточайшую борьбу на идеологическом фронте.

Ну а вторым фронтом в этой междоусобной войне, раскалывающей сегодня западный мир, вполне может стать фронт украинский. Произойдет это в случае, если Берлин, Париж и Брюссель продолжат свою нынешнюю линию, фактически торпедируя миротворческие усилия Трампа, подталкивая Киев к продолжению боевых действий и отказу от компромиссов.

