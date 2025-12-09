Объем просроченной ипотеки в Челябинской области вырос в 2,3 раза с начала года

В Челябинской области объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичном рынке в Челябинской области составил 3,6 млрд руб. на начало ноября 2025 года. Это на 127% больше, чем в январе, сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант» после анализа данных Банка России.

В начале года объем просроченной задолженности составлял 1,6 млрд руб., что на 52% больше, чем в январе 2024 года.

В целом по стране на ноябрь этого года размер просроченного долга по ипотечным платежам превысил 171,7 млрд руб. (+92% к январю). С января 2024 года по январь этого показатель увеличился на 55% до 89,4 млрд руб.

Наиболее существенный рост просроченной ипотеки с начала года зафиксирован в республиках Тыва (в 4,5 раза), Марий Эл (в 3,9 раза), Крым (в 3,2 раза), а также в Новгородской (в 2,8 раза) и Тюменской (в 2,7 раза) областях. В абсолютном выражении — в Московской области (+8 млрд руб.), Краснодарском крае (+6,84 млрд руб.), Москве (+6,5 млрд руб.), Тюменской области (+4,2 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (+4,2 млрд руб.).

Виталина Ярховска