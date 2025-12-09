Второй условный срок получил экс-директор новосибирского МП «Метро МиР»

В Новосибирске завершилось рассмотрение второго уголовного дела бывшего директора муниципального предприятия (МП) «Метро МиР» Александра Мысика. По ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) экс-чиновнику назначили полтора года условно с аналогичным испытательным сроком, по второму эпизоду превышения полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) подсудимого оправдали, сообщила пресс-служба Дзержинского райсуда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», уголовное дело связано со строительством подъезда к ледовому дворцу спорта «Сибирь Арена». Его построили в левобережной пойме реки Оби к молодежному чемпионату мира по хоккею 2022 года, который почти в последний момент Международная федерация хоккея перенесла в Канаду.

В материалах дела указывается, что в 2019–2021 годах Александр Мысик, в отсутствие разрешения регионального минприроды, якобы организовал строительство на Оби гидротехнического сооружения и временных водных путей, которые в дальнейшем не использовались.

Кроме того, Александру Мысику инкриминировали необоснованную безвозмездную передачу компании-подрядчику «Градопроект» 130 тыс. кубометров песка, который добывался в придорожном карьере «Арена» и являлся госсобственностью. «Сторона обвинения полагает, что в результате этих преступлений городу Новосибирску и РФ причинен ущерб в размере более 82 млн руб. и свыше 400 млн руб. соответственно, что следственным органом расценено как тяжкие последствия преступлений»,— ранее сообщали в суде.

Год назад тот же суд вынес приговор по первому делу бывшего директора МП «Метро МиР». За превышение полномочий ему присудили 1,5 года условно. Согласно фабуле дела, Александр Мысик подписал акт о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения детского сада, при этом работы МП «Метро МиР» фактически проведены не были. В результате эксплуатация здания детсада с недостроенной ливневой канализацией привела к затоплению территории, образованию на ней провалов.

Илья Николаев