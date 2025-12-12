Попали в переплет

В Ростовской области количество книжных издательств в 2025 году выросло на 6%, а компаний, торгующих книгами,— сократилось на 5,8%. По словам экспертов, книжные магазины не выдерживают конкуренции с онлайн-площадками. Издательства говорят о снижении покупательской активности и росте издержек при сотрудничестве с маркетплейсами, что негативно сказывается на рентабельности бизнеса.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Ростовской области, по данным на 1 ноября 2025 года, работают 70 издательств. Это на 6% больше, чем годом ранее, и на 12,9% — чем в 2022 году. На две организации, до 43, увеличилось количество юридических лиц (включая территориально обособленные подразделения), издающих книги, и на столько же, до 27,— индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщили в Ростовстате.

Вышли в тираж

По информации службы статистики, больше всего издательств — 51 — расположено в Ростове-на-Дону. В областном центре книги выпускают 37 юридических лиц и 14 ИП.

Так, в городе находится одно из старейших издательств России — ГК «Феникс». В рейтинге российских издательств по итогам прошлого года компания заняла восьмую строчку по числу выпущенных названий (1184, +25,2% год к году) и седьмую — по тиражу (8,4 млн экземпляров, +23,1%). Такая информация содержится в отраслевом докладе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ «Книжный рынок России» об итогах развития отрасли в 2024 году.

Как рассказала директор книжного направления группы компаний «Феникс» Олеся Фартушная, общий тираж выпущенных издательством книг за 10 месяцев 2025 года увеличился на 8% по сравнению с предыдущим годом. Количество новых наименований выросло на 10%. Традиционное соотношение взрослой и детской литературы в издательстве составляет 55 и 45% соответственно.

В филиале ООО «Издательство "Эксмо"» в Ростове-на-Дону (поставляет продукцию компании по ЮФО, Крыму и новым регионам России) сообщили, что в 2025 году выручка издательства выросла на 7%, несмотря на снижение тиражей на 3%. «Рост в денежном выражении связан с увеличением спроса на книги премиального сегмента (цена от 500 руб.) и повышением отпускных цен. Тиражи сократились из-за общей тенденции к уменьшению покупательской активности в сегменте массовой литературы»,— поясняет начальник отдела маркетинга филиала «Эксмо» в Ростове-на-Дону Анна Артемьева.

По словам эксперта, наибольшие объемы производства в 2025 году пришлись на художественную литературу и книги категории non-fiction. Это обусловлено устойчивым интересом к романам популярных авторов и ростом спроса на литературу по саморазвитию и психологии. Кроме того, растет востребованность православной литературы.

Основные каналы продаж продукции ростовского издательства «ГеоДом» (кроме книг, компания выпускает пазлы, настольные игры, картографическую продукцию) — оптовый и маркетплейсы. В 2025 году оборот компании в опте снизился на 11% по сравнению с прошлым годом. «Отрицательная динамика связана с уходом покупателей в онлайн. Количество розничных клиентов и дистрибьюторов сокращается, а покрытие "Вайлдберриз", "Озон" и "ЯндексМаркет" стремительно растет. В октябре 2025 года чистая прибыль от продаж на маркетплейсах увеличилась на 35% по сравнению с октябрем прошлого года. Мы прогнозируем, что в 2026 году она вырастет еще больше»,— уверен исполнительный директор ООО «ГеоДом» Павел Полдышев.

В среднем «ГеоДом» печатает около одного миллиона готовых изданий в год. «Ориентируясь на потребности рынка, мы изменили маркетинговую стратегию и оптимизировали производство. В частности, компания сконцентрировалась на продвижении имеющегося товара и допечатку самых ходовых и рентабельных позиций, сократила плановое количество новинок, отложила печать товара "впрок"»,— рассказывает руководитель.

По его словам, в 2023–2024 годах «ГеоДом» показывал рост производства, который замедлился в текущем году. В 2024 году компания выпустила и завезла на склад более двух миллионов штук номенклатурных позиций (в том числе готовые к продаже товары, комплектующие и сопутствующую полиграфию).

Количество юрлиц и ИП, занимающихся розничной торговлей книгами в специализированных магазинах Ростовской области 2022 год 2023 год 2024 год 1 ноября 2025 года Всего Юрлица ИП Всего Юрлица ИП Всего Юрлица ИП Всего Юрлица ИП Всего 172 28 144 148 21 127 138 20 118 130 18 112 Ростов-на-Дону 59 16 43 48 12 36 39 12 37 49 11 38 По данным Ростовстата

«По прогнозам, в 2025 году этот показатель снизится не менее чем на 25%. Логично, что мы производим больше той продукции, которая востребована оптовыми клиентами и покупателями на маркетплейсах. И не секрет, что покупательная способность продолжает снижаться, а в такие периоды аудитория выбирает товары более тщательно и отказывается от того, без чего можно обойтись»,— поясняет Павел Полдышев.

Он добавляет, что активнее всего в 2025 году у «ГеоДома» покупали классическую и детскую картографию, познавательные карточные игры-викторины «Правда-ложь», игры для вечеринок, а также игры-ходилки и подарочные наборы о мире, путешествиях и космосе.

Опрошенные эксперты отметили, что за рубежом растет спрос на продукцию российских издательств. Так, в последние годы «Эксмо» расширило географию экспортных поставок — книги на русском языке стали активно продаваться в странах Европы, Азии и Латинской Америки. Наибольший рост наблюдается в Молдове (40%) и Европе (30%) благодаря интересу к русской литературе.

В Беларусь, Казахстан, Азербайджан, страны Средней Азии экспортирует продукцию «ГеоДом». «В этом году через дистрибьюцию наша продукция была доступна покупателям Литвы и Латвии; точечные поставки проведены в Европу и США. В настоящее время развиваем представленность нашей продукции на рынках Турции и ОАЭ. Мы считаем, что сейчас особенно важно не закрываться от мира и продолжать знакомить общество с русской культурой»,— акцентирует Павел Полдышев.

Книги уходят в онлайн

На Дону в январе—июне 2025 года оборот розничной торговли книгами превысил 1,5 млрд руб., что на 5,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральном выражении объем реализации сократился на 1,8%, сообщили в Ростовстате. Рост рынка в деньгах связан с удорожанием продукции. По данным службы статистики, с начала 2025 года по сентябрь художественная книга подорожала на 5,6%.

В 2025 году на Дону работают 130 компаний, торгующих книгами (18 юридических лиц и 112 индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 5,8% меньше, чем в 2024 году, и на 24,4% — чем в 2022-ом. Основная часть их находится в Ростове-на-Дону — 49. По отношению к прошлому году количество компаний, торгующих книгами и зарегистрированных в областном центре, увеличилось на 10 организаций (25,6%), а к 2022 году — на 10 (17%) сократилось.

Аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» рассказали, что количество покупок в книжных магазинах (сетевая и несетевая розница) Ростовской области в январе—октябре 2025 года снизилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 9% и составил 837 руб.

«В связи с увеличением доли маркетплейсов в продажах негабаритных товаров, а также с изменением структуры продаж издательств, все больше книжной продукции реализуется в онлайне. Происходит переток покупательского спроса из офлайн-магазинов в интернет. При этом в традиционных книжных магазинах возрастает доля продаж канцелярии и других смежных товаров»,— прокомментировали эксперты компании.

Снижение продаж в книжных магазинах Ростовской области писатель, журналист и главный редактор литературного интернет-журнала «Молоко» Лидия Сычева среди прочего связывает с сокращением количества первоклассников. Если в 2024 году за парты в донских школах впервые сели около 47 тыс. ребят, то в 2025 году — 42 тыс. Кроме канцелярских товаров, которые продаются в книжных магазинах, для первоклассников всегда покупают книги — в подарок, в дополнение к школьному комплекту, на память, констатирует писатель.

По данным службы статистики, оборот розничной торговли книгами в Ростовской области в 2024 году практически соответствовал уровню 2023 года — индекс физического объема составил 100,6%. При этом в деньгах рынок вырос на 10,5%, до 2,6 млрд руб.

Количество юридических лиц и ИП, занимающихся изданием книг в Ростовской области 2022 год 2023 год 2024 год 1 ноября 2025 года Всего Юрлица ИП Всего Юрлица ИП Всего Юрлица ИП Всего Юрлица ИП Всего 62 44 18 66 43 23 66 41 25 70 43 27 Ростов-на-Дону 48 38 10 49 37 12 48 35 13 51 37 14 По данным Ростовстата

В условиях значительного роста цен на печатную продукцию в последние три года издатели стараются снизить себестоимость книги и сделать ее более доступной для покупателя. Так, по словам Олеси Фартушной, меньше книг выпускается на мелованной бумаге, цена которой высока. Драйвером роста книгоиздательского рынка эксперт называет маркетплейсы.

Анна Артемьева отмечает, что в Ростовской области наблюдается заметное оживление в сегменте художественной литературы, особенно произведений местных авторов, которые находят отклик у широкой аудитории благодаря своей тематической близости. Растет интерес к изданиям с высококачественным оформлением — твердым переплетом, иллюстрациями, премиальным дизайном. Такие книги воспринимаются не только как источник информации, но и как эстетический объект, подчеркивает эксперт.

«Кроме того, меняется структура спроса: читатели все чаще выбирают книги с уникальным содержанием, изданные небольшими независимыми издательствами, которые активно развиваются в регионе. Это создает здоровую конкуренцию с федеральными игроками, которые выигрывают за счет больших тиражей и широкой сети распространения, но уступают в индивидуальном подходе к аудитории»,— рассказывает Анна Артемьева.

Павел Полдышев отмечает рост интереса к продукции о России и интерактивным форматам. «Мы добавляем навыки голосовых помощников в карты, настольные игры, учебные пособия для детей, «оживляем» картинки на пазлах, производим интерактивные плакаты для начальной школы и многое другое»,— уточняет эксперт.

Рознице нужна поддержка

Анна Артемьева среди ключевых проблем книжного рынка называет рост цен на бумагу, логистических издержек, снижение тиражей массовой литературы. «Для их преодоления необходимы государственные субсидии на производство бумаги, налоговые льготы для книгоиздателей и развитие региональных издательств. На рентабельность больше всего влияет инфляция и сокращение доступных площадей для розничной торговли книгами»,— отмечает начальник отдела маркетинга филиала «Эксмо» в Ростове-на-Дону.

Олеся Фартушная подчеркивает, что господдержка в первую очередь нужна розничным книжным магазинам, которые не выдерживают конкуренцию с маркетплейсами. «Также большой проблемой для отрасли является пиратство, с которым не удается эффективно бороться. При этом убытки приносит не только цифровое пиратство, но и нелегальное копирование бумажных книг. Маржинальность одинакова плюс-минус для всего книжного рынка. На рентабельность, как и в любом бизнесе, всегда влияют затраты: налоги, зарплаты, стоимость сырья и производства и другие текущие расходы. Наши затраты в 2025 году выросли на 20%»,— рассказывает директор книжного направления группы компаний «Феникс».

Павел Полдышев говорит, что вместе с ростом онлайн-рынка увеличиваются и кратно опережают доходную часть расходы на его обслуживание: комиссии и логистические затраты. «Мы считаем, что маркетплейсам важно соблюдать баланс и не перекладывать все издержки на производителей и поставщиков. Уже заметна тенденция снижения количества селлеров на площадках. Неплохо, что маркетплейсы избавляются от «случайных» продавцов без долгосрочной стратегии, но страдают и добросовестные производители, планировавшие играть вдолгую. Да, маржинальность издательского бизнеса относительно высока. Однако мы видим, что низкая частота заказов печатной продукции и упавший до 300–500 руб. средний чек не позволяют расти в деньгах и штуках настолько, чтобы оперативно компенсировать затраты, понесенные на маркетплейсах»,— констатирует исполнительный директор ООО «ГеоДом».

Он отмечает, что конкурентами компании являются не столько издатели, сколько производители других товаров для детей, так как вместо книги или настольной игры родители нередко предпочитают купить ребенку куклу, мяч или одежду.

«Работа с отраслью подразумевает помощь государства. Мы считаем, что власть на федеральном уровне должна вести диалог с маркетплейсами, обозначая проблемы издателей. На региональном уровне нужны льготы, налоговые послабления, длительные периоды кредитования. Такая политика привлекла бы в регион и других производителей. Печатная отрасль закладывает азы развития детей, и мы в это вносим прямой весомый вклад»,— подчеркивает Павел Полдышев.

Анна Артемьева перспективы развития книжного рынка Ростовской области, с учетом трендов на литературу об истории и культуре родного региона, а также художественную литературу с качественным оформлением и глубоким содержанием, оценивает положительно. «Книга становится важным элементом культурного кода региона»,— считает эксперт.

Она добавляет, что определяющими факторами станут поддержка местных издательств и их сотрудничество с независимыми книжными магазинами, улучшение логистических процессов, которые позволят книгам быстрее и эффективнее достигать аудитории, а также внедрение современных технологий в производство книг. Особое значение приобретает продвижение локальной литературы на федеральном уровне, что помогает укрепить позиции южных издательств в конкурентной среде.

Маргарита Синкевич