В аэропорту Казани задерживаются 14 направлений на вылет и 13 на прилет самолетов. В обще сумме задержаны 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

В аэропорту Казани задерживаются 27 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди них как внутренние, так и международные рейсы, включая такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Магас, Хургада, Пхукет и Абу-Даби.

Самая продолжительная задержка зафиксирована у рейса из Хургады: самолет должен был приземлиться в 06:00, но теперь ожидается в 10:10 — задержка превышает четыре часа.

Ранее в аэропорту действовали ограничения на взлет и посадку в связи с введением режима беспилотной опасности. На данный момент этот режим снят, ограничения отменены.

