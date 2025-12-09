Ночью над Черноземьем сбили 63 беспилотника: есть разрушения

Дежурные средства ПВО с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря сбили над Россией 121 беспилотник, в том числе 63 над Черноземьем. В макрорегионе больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 49, еще девять уничтожили над Воронежской областью, три — над Липецкой, два — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Воронежской области БПЛА сбили над Воронежем и одним из районов области. По словам губернатора Александра Гусева, предварительно, никто не пострадал, однако в городе был поврежден легковой автомобиль.

Власти Курской и Липецкой областей подтвердили данные оборонного ведомства. В Белгородской области массированные атаки пока не прокомментировали.

Прошлой ночью над Россией сбили 67 беспилотников, в том числе два над Курской областью и один над Орловской. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Алина Морозова