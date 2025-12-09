В Уфе за разбой задержали жителя Инорса и бездомную иностранку

В Уфе по подозрению в разбойном нападении задержали неоднократно судимого 35-летнего жителя Инорса и гражданку иностранного государства без определенного места жительства, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Поводом для задержания стало обращение местного жителя, который рассказал, что после совместного распития алкоголя малознакомый подозреваемый со спутницей ударили его бутылкой по голове и забрали 5 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч.2 ст. 162 УК РФ).

Первый фигурант дела арестован, в отношении предполагаемой сообщницы решается вопрос о процессуальных мерах из-за нарушения миграционного законодательства.

Майя Иванова