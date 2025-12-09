Депутат Госдумы из Магнитогорска Станислав Наумов сменит ЛДПР на «Единую Россию»

На выборах в Госдуму РФ в 2026 году депутат от ЛДПР Станислав Наумов намерен баллотироваться от партии «Единая Россия». Он намерен участвовать в праймериз по одному из одномандатных округов в Челябинской области, сообщают «Ведомости».

Депутат подчеркнул, что в новом созыве ему важно быть вовлеченным в проект 100-летия Магнитогорска. Он работает над выделением средств из федерального бюджета для реновации соцгородов, а для этого надо работать в Челябинской области.

В 2021 году уроженец Магнитогорска Станислав Наумов был избран в Госдуму РФ в составе федерального списка ЛДПР. При этом изначально он намеревался пройти в нижнюю палату парламента от «Единой России» и заявился на праймериз, но затем снял свою кандидатуру.