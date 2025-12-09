Финансовый университет поставил Ижевск на 32-е место в рейтинге качества жизни

Ижевск занял 32-е место в рейтинге городов по уровню качества жизни от Финансового университета при правительстве РФ. Исследование за 2025 год опубликовано на сайте вуза. Столица Удмуртии попала в список городов с достаточно высоким качеством жизни. Исследователи отметили высокую удовлетворенность жителей работой школ, колледжей и университетов.

Индекс качества жизни рассчитывался по опросам населения и статистике доступности жилья и медуслуг, условиям ведения бизнеса, качеству образования, экологии, уровню деструктивного поведения и т. д.

В Ижевске индекс составил 60,8 балла. По этому показателю столица Удмуртии расположена между Костромой и Самарой — 60,9 и 60,7 балла соответственно. Лидер рейтинга — Москва, где индекс превысил 75 баллов.

В топ-5 основных проблем, снижающих качество жизни в столице Удмуртии, по убыванию находятся условия ведения бизнеса, доступность жилья, экология, отток населения и состояние дорожного хозяйства.