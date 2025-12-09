В Татарстане спустя три часа сняли режим беспилотной опасности
В Татарстане в 09:12 отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом поступила в приложение МЧС России.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Режим объявили в 06:15, он действовал три часа. В этот период в аэропорту Казани действовали ограничения на взлет и посадку самолетов, теперь они сняты.