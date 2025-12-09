Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане спустя три часа сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане в 09:12 отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом поступила в приложение МЧС России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим объявили в 06:15, он действовал три часа. В этот период в аэропорту Казани действовали ограничения на взлет и посадку самолетов, теперь они сняты.

Анна Кайдалова