В Татарстане в 09:12 отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом поступила в приложение МЧС России.

В Татарстане спустя три часа сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане спустя три часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим объявили в 06:15, он действовал три часа. В этот период в аэропорту Казани действовали ограничения на взлет и посадку самолетов, теперь они сняты.

Анна Кайдалова