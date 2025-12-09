Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском
Автобус с 19 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen на 592-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. В аварии пострадали 11 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, сообщило главное управление МВД по региону.
Фото: МВД по Красноярском краю
По данным ведомства, водитель иномарки, двигавшейся со стороны Ачинска в сторону Боготола, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автобусом Mercedes.
В результате столкновения пассажир Volkswagen погиб на месте, водители легкового автомобиля и пассажирского автобуса были госпитализированы.