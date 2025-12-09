Водитель Hyundai переехал лежащего пешехода на Красносельской улице

Около девяти часов вечера 9 декабря у дома 16 по Красносельской улице 45-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, при выезде с дворовой территории переехал лежащего на проезжей части пешехода, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Смерть пострадавшего, которому на вид 45 лет, наступила на месте происшествия. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается водителя, то в 2025 году он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 21 раз. По факту случившегося проводится проверка.

Андрей Маркелов