На Дону количество компаний, продающих книги, сократилось на 5,8% в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году работают 130 организаций, торгующих книгами (18 юридических лиц и 112 индивидуальных предпринимателей). Это на 5,8% меньше, чем в 2024 году. Количество юридических лиц за год сократилось на две организации, а ИП — на шесть. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставили в Ростовстате.

По информации службы статистики, в сравнении с 2022 годом количество донских организаций, продающих книги, сократилось на 24,4%. Юрлиц стало на 35,7% меньше, а ИП — на 21,2%.

По данным Ростовстата, больше всего книжных магазинов находится в Ростове-на-Дону. За год количество компаний, продающих книги, в городе увеличилось на 10 организаций (25,6%) — до 49. При этом в сравнении с 2022 годом их число сократилось то на 17%.

В докладе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ «Книжный рынок России» об итогах развития отрасли в 2024 году говорится, что «существенно увеличился отток покупателей в интернет-каналы, и прежде всего — на маркетплейсы». «Цена на книгу является решающим фактором при выборе места покупки книги (в период акций разница в стоимости между традиционной розницей и маркетплейсами может составлять 50-70%)»,— поясняют авторы документа. В общем объеме рыночных продаж печатной книги на долю интернет-канала в 2024 году пришлось 54,5% (в 2023 году — 50,5%) или 53,6 млрд руб. (на 17,2% больше, чем годом ранее). В докладе отмечается, что если до пандемии традиционная книжная розница занимала 65% в обороте коммерческого рынка (без бюджетных продаж и цифровых книг), то по итогам 2024 года она сократилась до 38%, или 37,4 млрд руб. (-1,6% к 2023 году). В прошлом году в России закрыли 220 книжных магазинов, а открыли 94.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону в первом полугодии 2025 года оборот розничной торговли книгами превысил 1,5 млрд руб. В денежном выражении объем реализации вырос год к году на 5,3%, а в натуральном — сократился на 1,8%.

Количество покупок в книжных магазинах (сетевая и несетевая розница) в январе-октябре 2025 года снизилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 9% — до 837 руб.

Маргарита Синкевич